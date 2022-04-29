人民网北京4月29日电 （记者王震）据财政部网站消息，为推进生态文明建设，引导地方政府加强生态环境保护，提高生态功能重要地区基本公共服务保障能力，近日，财政部下达2022年重点生态功能区转移支付预算188.34亿元，加上此前已下达部分，已累计下达预算982.04亿元。

2022年中央对地方重点生态功能区转移支付分配情况表。来源：财政部网站

同时，为深化生态保护补偿制度改革，加强重点生态功能区转移支付分配、使用和管理，财政部制定并印发了《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（以下简称《办法》）。

《办法》明确，重点生态功能区转移支付列一般性转移支付，用于提高重点生态县域等地区基本公共服务保障能力，引导地方政府加强生态环境保护，重点补助范围包括：

一是重点生态县域，包括限制开发的国家重点生态功能区所属县（含县级市、市辖区、旗等）以及新疆生产建设兵团相关团场；

二是生态功能重要地区，包括未纳入限制开发区的京津冀有关县、海南省有关县、雄安新区和白洋淀周边县；

三是长江经济带地区，包括长江经济带沿线11省；

四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接地区，包括国家乡村振兴重点帮扶县及原“三区三州”等深度贫困地区。

(责编：王震、高雷)