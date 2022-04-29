《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》发布
2022年04月29日20:43 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电（记者潘洁、许晋豫）经国务院批复同意，国家发展改革委近日印发《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》。
实施方案指出，支持宁夏建设先行区，有利于通过政策先行先试为黄河流域其他地区积累可复制经验，以点带面助推黄河流域生态保护和高质量发展，有利于通过制度创新增强黄河流域生态绿色发展活力，书写绿水青山转化为金山银山的“黄河答卷”。
根据实施方案，其主要目标是，到2025年，先行区建设取得重要进展，全面实施水资源刚性约束制度，单位地区生产总值用水量下降15%以上，森林覆盖率达到20%，草原综合植被盖度达到57%，黄河干支流水质持续改善。在确保能源安全的前提下，实现能耗强度下降15.5%、可再生能源装机占比达到55%，自然资源等重点领域改革稳步推进，经济社会高质量发展取得新成效，形成一批可复制、可推广经验。
实施方案要求，要坚持“改革创新、服务全域”“以水而定、量水而行”“生态优先、保护为主”“绿色发展、低碳引领”的基本原则，并从大力推动水资源节约集约利用、加快构建抵御自然灾害防线、构建黄河上游重要生态安全屏障、大力推动节能减污降碳协同增效、加快产业转型升级、建立健全跨区域合作机制、深化重点领域改革等方面作出了具体部署。
实施方案强调，要准确把握保护和发展关系，统筹发展和安全两件大事，把系统观念贯穿到生态保护和高质量发展全过程，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，坚定不移走绿色低碳发展道路，打好环境问题整治、深度节水控水、生态保护修复攻坚战，扎实推进黄河大保护，确保黄河安澜，建设人与自然和谐共生的美好家园。
(责编：胡永秋、白宇)
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