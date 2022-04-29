春灌迎高峰 我国4380处大中型灌区开灌
2022年04月29日21:49 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电 水利部29日公布的统计数据显示，截至4月28日，我国已有4380处大中型灌区开始春灌，供水超过256亿立方米，灌溉耕地面积达1.86亿亩，处于春灌关键期和高峰期。
水利部副部长田学斌在当天举行的水利部相关视频会议上强调，各地要采取有力措施，最大程度保障农业生产用水需求。加强灌区建设与管理，夯实粮食安全水利基础。
目前，全国共建成大中型灌区7000多处。这些灌区是国家粮食和重要农产品生产的主阵地，粮食单产高于全国平均水平，产量约占全国总量的一半。
田学斌说，各地要强化供水保障，充分挖掘水利工程的调蓄能力和供水潜力，努力增加可供水量；加强灌溉用水管理，密切跟踪春灌用水需求变化，统一调配各种水源，确保灌溉正常开展；及时处置群众反映的灌溉问题。
同时，各地要加快推进大中型灌区建设与管理，加快大中型灌区改造进度，加大改革创新力度。
(责编：胡永秋、白宇)
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