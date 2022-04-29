武拉平：发挥数字经济新农具作用 推动新消费发展
人民网北京4月29日电 （焦磊）近日，人民网财经研究院举办了“新消费视野下的短视频直播发展”闭门研讨会，中国农业大学经济管理学院教授武拉平在研讨会上表示，要发挥现代信息通信技术等数字经济技术，推动新消费发展。
武拉平认为，短视频和直播销售是缓解小生产和大市场之间矛盾的有效途径。一个完善的市场产生有以下条件：市场中有无数个卖方和买方；信息完全透明；任何行业、市场都没有进入和退出的壁垒。他说，利用信息通信技术可以很好地满足以上条件。
具体来看，技术从主体上消除了差异，使得更多主体能够进入市场；同质化的标准要求减弱，使得差异化的产品能够进入市场；信息更透明化；行业进入和退出更容易。
信息通信技术还使各地特色的资源、产品更好来满足了多样化的消费需求。通过手机这一“新农具”将各地土特产品、特色资源等推向大市场，将资源变为产品、让产品产生效益。
他表示，技术还有溢出效应等其他未发现的功能有待总结。除销售产品外，视频直播还可能带动农耕文化、旅游等相关方面的宣传，产生溢出效应。“比如在视频平台直播了某一产品的时候，我可以把它的生产过程、制作过程也直播出来。”
目前，农村居民收入增速快于城镇居民，城乡居民相对收入差距持续缩小。武拉平认为，农村地区是新消费很重要的领域。数据显示，2010年，农村居民的消费率是76.23%，这表示居民收入的76.23%都用于消费。而2020年的时候，这个数字是93.7%。这表明，收入在增长的同时，消费的比例也随之增加。相比较，城市居民2010年和2020年这项数据分别是88%和77.64%。
从市场角度看，武拉平认为农产品市场在经历转变：由重视产品市场逐步向重视要素市场转变；由重视表面深入到本质；由重视现货市场慢慢转向现货和期货市场并重；市场由多环节向产销对接转变；由重视商品实物的流动向重视信息流和价值流转变；由重视线下到重视线上改变。
对于如何进一步推动农村地区数字经济“新农具”的作用，促进生产和消费的发展，武拉平建议，提高农户的数字技能，只有农民的技能素质提高了，才能更好地发展；保护消费者权益，通过各种技术手段来治理和维护网络生态；加强农村地区物流网点建设以及推进冷链物流企业向农村地区延伸；进一步加快乡村数字化建设，推动城乡互动。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 海关总署部署六大重点工作 多措并举促进外贸保稳提质
- 人民网北京4月29日电 （记者王震）据海关总署网站消息，4月28日，海关总署召开总署党委扩大会议暨统筹口岸疫情防控和促进外贸稳增长指挥部会议，强调要加强指挥调度，凝心聚力统筹抓好各项工作落实，毫不松懈抓好口岸疫情防控，千方百计促进外贸保稳提质。 会议强调，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持人民至上、生命至上理念，牢记坚持就是胜利，始终绷紧疫情防控这根弦，继续严格实施口岸卫生检疫，坚持“人、物同防”，高标准从严做好安全防护，压紧压实各级责任，从严从紧、抓实抓细口岸疫情防控各项工作，坚决巩固来之不易的防控成果。…
相关新闻
- 评论
- 关注