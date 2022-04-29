人民网北京4月29日电 （焦磊）近日，人民网财经研究院举办了“新消费视野下的短视频直播发展”闭门研讨会，中国农业大学经济管理学院教授武拉平在研讨会上表示，要发挥现代信息通信技术等数字经济技术，推动新消费发展。

武拉平认为，短视频和直播销售是缓解小生产和大市场之间矛盾的有效途径。一个完善的市场产生有以下条件：市场中有无数个卖方和买方；信息完全透明；任何行业、市场都没有进入和退出的壁垒。他说，利用信息通信技术可以很好地满足以上条件。

具体来看，技术从主体上消除了差异，使得更多主体能够进入市场；同质化的标准要求减弱，使得差异化的产品能够进入市场；信息更透明化；行业进入和退出更容易。

信息通信技术还使各地特色的资源、产品更好来满足了多样化的消费需求。通过手机这一“新农具”将各地土特产品、特色资源等推向大市场，将资源变为产品、让产品产生效益。

他表示，技术还有溢出效应等其他未发现的功能有待总结。除销售产品外，视频直播还可能带动农耕文化、旅游等相关方面的宣传，产生溢出效应。“比如在视频平台直播了某一产品的时候，我可以把它的生产过程、制作过程也直播出来。”

目前，农村居民收入增速快于城镇居民，城乡居民相对收入差距持续缩小。武拉平认为，农村地区是新消费很重要的领域。数据显示，2010年，农村居民的消费率是76.23%，这表示居民收入的76.23%都用于消费。而2020年的时候，这个数字是93.7%。这表明，收入在增长的同时，消费的比例也随之增加。相比较，城市居民2010年和2020年这项数据分别是88%和77.64%。

从市场角度看，武拉平认为农产品市场在经历转变：由重视产品市场逐步向重视要素市场转变；由重视表面深入到本质；由重视现货市场慢慢转向现货和期货市场并重；市场由多环节向产销对接转变；由重视商品实物的流动向重视信息流和价值流转变；由重视线下到重视线上改变。

对于如何进一步推动农村地区数字经济“新农具”的作用，促进生产和消费的发展，武拉平建议，提高农户的数字技能，只有农民的技能素质提高了，才能更好地发展；保护消费者权益，通过各种技术手段来治理和维护网络生态；加强农村地区物流网点建设以及推进冷链物流企业向农村地区延伸；进一步加快乡村数字化建设，推动城乡互动。

(责编：郭思邈、高雷)