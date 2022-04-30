我国新能源汽车累计推广超1000万辆（新数据 新看点）
2022年04月30日03:49 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京4月29日电 （记者王政）今年一季度，我国新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆，同比均增长1.4倍。数据显示，截至今年一季度末，我国新能源汽车累计推广1033.4万辆，全球市场份额提升至65%的新高。此外，新能源汽车出口延续高增长态势，在2021年全年出口31万辆、同比增长3倍的基础上，今年一季度出口12万辆，同比增长290.7%。
“我国新能源汽车产销延续了快速增长势头，在全球的引领作用进一步凸显。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说。2021年，我国新能源汽车全年销售352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，其中私人消费占比接近80%，可持续发展能力进一步增强。
《 人民日报 》（ 2022年04月30日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 住建部：严厉打击建筑市场违法违规行为 落实安全生产“一票否决”制度
- 人民网北京4月29日电（记者王仁宏）4月29日上午，住房和城乡建设部工程质量安全监管司和建筑市场监管司联合召开房屋市政工程安全生产治理行动工作推进会。会议深化落实治理行动总体要求和治理行动动员视频会议精神，总结治理行动动员部署阶段工作情况，推进排查整治阶段相关工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注