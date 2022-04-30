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我国新能源汽车累计推广超1000万辆（新数据 新看点）

2022年04月30日03:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月29日电  （记者王政）今年一季度，我国新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆，同比均增长1.4倍。数据显示，截至今年一季度末，我国新能源汽车累计推广1033.4万辆，全球市场份额提升至65%的新高。此外，新能源汽车出口延续高增长态势，在2021年全年出口31万辆、同比增长3倍的基础上，今年一季度出口12万辆，同比增长290.7%。

　　“我国新能源汽车产销延续了快速增长势头，在全球的引领作用进一步凸显。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说。2021年，我国新能源汽车全年销售352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，其中私人消费占比接近80%，可持续发展能力进一步增强。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月30日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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