一季度国有企业利润同比增长7%
2022年04月30日03:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京电 （记者申铖）财政部4月27日发布数据显示，今年一季度，全国国有及国有控股企业主要效益指标稳定增长，利润总额为10187.4亿元，同比增长7%。其中，中央企业利润总额为7784.6亿元，同比增长11.7%；地方国有企业利润总额为2402.8亿元，同比下降5.9%。
数据显示，一季度，国有企业营业总收入186044.7亿元，同比增长12.9%。其中，中央企业营业总收入107524.3亿元，同比增长14.1%；地方国有企业营业总收入78520.4亿元，同比增长11.4%。
截至3月末，国有企业资产负债率为64.3%，上升0.1个百分点。其中，中央企业资产负债率为66.8%，地方国有企业资产负债率为63%。
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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