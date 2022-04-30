本报北京4月29日电 （记者廖睿灵）记者从国家能源局29日召开的新闻发布会上获悉：今年我国能源项目投资总体预期向好，能源重点项目计划投资额同比增长10.3%。首批沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地项目加快建设，带动太阳能发电、陆上风电计划投资额同比增长202.6%、13.3%；抽水蓄能、核电等投资持续向好，计划投资额同比分别增长31%、20.5%；油气储运设施计划投资额同比增长51.5%；电网主网架计划投资额与去年基本持平。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，今年一季度，我国可再生能源发展开局良好。可再生能源装机规模稳步扩大。一季度，我国可再生能源新增装机2541万千瓦，占全国新增发电装机的80%。截至3月底，我国可再生能源发电装机达10.88亿千瓦。其中，水电装机3.94亿千瓦（其中抽水蓄能0.38亿千瓦）、风电装机3.37亿千瓦、光伏发电装机3.18亿千瓦、生物质发电装机3883万千瓦。

可再生能源发电量稳步增长。一季度，全国可再生能源发电量达5336亿千瓦时。其中，水电2212亿千瓦时，同比增长12.7%；风电1833亿千瓦时，同比增长6.2%；光伏发电841亿千瓦时，同比增长22.2%；生物质发电450亿千瓦时，同比增长18.3%。

可再生能源持续保持高利用率水平。一季度，全国主要流域水能利用率约99.9%，较上年同期提高0.8个百分点；全国风电平均利用率96.8%，较上年同期提高0.8个百分点；全国光伏发电平均利用率97.2%，较上年同期降低0.3个百分点。

能源供需形势方面，国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，一季度，我国能源消费增速前高后缓。1—2月，全社会用电量、天然气消费、煤炭消费分别同比增长5.8%、7.1%、1.9%。3月，能源消费增速有所回落，全社会用电量、天然气消费、煤炭消费分别同比增长3.5%、下降1.9%、下降3.5%。

与此同时，能源生产能力稳步提升。前3个月，我国原油产量同比增长4.4%；原煤产量在去年同期高基数增长16%的基础上，同比增速达到10.3%；天然气产量同比增长6.6%；水电、核电发电量分别同比增长12.7%、6.9%，比全国发电量同比增速高9.6、3.8个百分点。

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