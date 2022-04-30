4月29日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将四维01/02两颗卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。本次发射创长二丙火箭最短星箭分离间隔时间纪录——在3秒钟内完成2颗卫星和1个筒段共3个物体的3次分离动作。

据介绍，为保障短时间快速分离的安全性，设计人员通过理论建模与仿真验证、统计分析型号历史飞行分离数据，设计出新的分离方案——对成熟技术状态组合再利用，满足了卫星安全分离、火箭末级可控离轨的任务要求；对箭上伺服机构插座、温度传感器、安溢活门等均进行了改进，进一步提高产品可靠性。

值得注意的是，本次任务从启动论证到待命出厂仅用了4个月。研制全线通过统筹规划、并行作业、加班加点等多项举措，按时保质地完成了任务。后续长二丙火箭还将开启高密度发射旅程。

记者：胡喆、宋晨

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