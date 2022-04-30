2017年以来中国破获养老诈骗案4500余起
2022年04月30日08:53 | 来源：中国新闻网
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中国公安部新闻发言人张明29日在北京表示，公安部党委对打击整治养老诈骗工作始终高度重视，2017年以来全国公安机关共破获养老诈骗案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人1.1万余名。
当天，公安部举行线上新闻发布会。张明在会上表示，养老诈骗犯罪案件性质恶劣、社会危害性很大，给老年人造成经济损失、精神痛苦，严重影响老年人身心健康、家庭和睦，民众对此深恶痛绝。
中共中央对打击整治养老诈骗工作高度重视，决定由平安中国建设协调小组牵头，成立全国打击整治养老诈骗专项行动办公室，在全国组织开展为期半年的打击整治养老诈骗专项行动。
为进一步推进此项工作，公安部日前作出部署，继续深入开展打击整治养老诈骗违法犯罪，要求各地公安机关要以打开路、多措并举，迅速掀起专项整治工作高潮。主要包含以下四方面工作：
一是强化线索摸排，广泛发动民众，及时发现核查处置养老诈骗违法犯罪线索。以提供“养老服务”、投资“养老项目”等为名，实施诈骗、集资诈骗等侵害老年人财产权益的各类违法犯罪活动为重点，深入开展破案攻坚。二是挂牌督办一批案情重大、影响恶劣的大要案件，对养老诈骗犯罪团伙中可能存在的黑恶势力，结合常态化扫黑除恶斗争依法严惩。三是对犯罪嫌疑人资金流向一查到底，全力追赃挽损，最大限度减少受害民众损失。四是加强宣传防范，广泛宣传养老诈骗违法犯罪典型案例，揭露犯罪“套路”手法，提高老年人识骗防骗能力，最大限度挤压“行骗空间”，进一步形成养老诈骗“人人喊打”的社会氛围。
(责编：申佳平、初梓瑞)
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