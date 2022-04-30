IP属地显示，网红“人在XX”露馅
近日，微博全量上线IP属地功能，即国内显示到省份/地区，国外显示到国家，用户无法关闭该功能。一时间，各种“人在美国”“人在日本”的网红无处遁形——原来他们都在国内。IP属地来了，究竟谁在“裸泳”。
微博IP属地全量上线，更多平台将跟进
4月28日，微博发公告称，全量开放评论展示发评IP属地小尾巴功能，上线“个人主页一级页面展示IP属地”功能。据介绍，这主要是为了减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，确保传播内容的真实、透明。
实际上，除了新浪微博，据不完全统计，在4月份，今日头条、抖音、小红书、快手、知乎等平台也已发公告称，逐步开放“个人主页展示账号IP属地”功能。有些平台还会在部分评论或回答中显示用户IP属地小尾巴，用户自己无法主动开启或关闭该功能。
记者注意到，在小红书、知乎等平台上，一些用户个人页面已显示IP属地，但一些用户还并未显示。目前全量放开IP属地的，微博是第一家。中新财经记者多方了解到，以后各大平台均会上线该功能。
29日晚间，据“微信珊瑚安全”公众号消息，微信公众平台将显示用户发布内容时的IP属地，用户暂时无法主动开启或关闭相关展示，该功能将于近日进行测试，后续将根据测试情况陆续对用户开放。
平台上线IP属地显示功能原因大同小异。
微信表示，为了进一步打击仿冒搬运、造谣传谣等行为。今日头条称，为维护真实有序的讨论氛围，减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为。小红书表示，为维护真实互动的社区氛围，防治冒充热点事件当地网友造谣传谣的行为。
大批“假装”系网红现出原形
IP属地功能上线后，一大批网红现出原形，“来酱在东京”IP属地显示为上海；“娜娜在英国”IP属地为广东；“王药师在英国”IP属地为天津。
还有IP属地为山东的“cc吃喝在德国”；IP属地为海南的“小陈在印度”；IP属地为广东的“恰恰wen在日本”。
原来有段子称，给朋友一打电话就听他说“刚下飞机，人在美国”。那时我感觉你在装，但我又没有证据。现在有了，“你敢发条微博吗？”
有意思的是，同样都是在国内，一批网红博主也跨地域经营，“广州吃喝玩乐汇集”IP属地为湖南；“天津吃喝玩乐事”IP属地为广东；“魅力辽宁”IP属地为广东；“北京人的那些事”IP属地为湖南。
有网友调侃：图啥？自己所在地没吃喝玩乐吗？
IP属地能否完全准确？
有人疑问称，IP属地准确吗？据微博和多家平台解释，站方只展示对应IP属地位置，并不获取其他信息，定位根据运营商IP信息解析，如有问题可咨询对应电信运营商。
今日头条称，平台展示的帐号IP属地为用户最近一次发文或评论时的网络位置，帐号IP属地以运营商提供信息为准。
记者联系了多个网友，收到回复“自己的IP属地显示是准确的”。不过也有分析指出，目前市面上IP虚拟工具层出不穷，IP属地并不能一劳永逸地解决造谣等问题，这项功能主要还是起到一个威慑作用。
另外，中新财经记者在测试中发现，在微博平台上，29日发布的一些评论依然有用户未显示IP属地小尾巴。微博相关工作人员对中新财经称，“如果网名和身份证本名不同，就要显示IP属地；反之，则不显示。”
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