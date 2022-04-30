张依琳

张依琳)近期，全国多地启动了社会工作者职业水平考试报名工作。近年来，社会工作者职业水平考试报名人数不断增多，去年，全国超80万人报名参加这一考试。社会工作是个什么工作？社工考试为啥突然火了？

社工是个啥职业？

全国73.7万人取得社工职业资格证

日前，民政部介绍，全国社会工作者职业资格考试报名人数呈逐年递增态势，目前全国共有73.7万人取得社会工作者职业资格证书。

社会工作者职业资格制度是社会工作专业人才队伍建设工作的一项核心制度，由民政部和人力资源社会保障部共同建立，分为助理社会工作师、社会工作师和高级社会工作师三个级别，采取全国统一考试和评审的方式开展评价。

民政部慈善事业促进和社会工作司副司长孟志强介绍说，自2019年以来，全国社会工作者职业资格考试报名人数以每年10余万人的数量逐年大幅递增，2021年报考总人数更是达到80余万人。

考生涵盖社区工作者、社会组织从业人员、企事业单位工作人员、高校社会工作专业应届毕业生等。

孟志强表示，社会工作者主要面向有需要的群众提供心理疏导、关系调适、能力提升、社会融入等服务，他们不仅来自民政工作领域，还大量分布在青少年事务、职工服务、禁毒戒毒、矫治帮教、卫生健康、教育辅导等领域。

2022年社工考试报名已经启动

按照民政部的介绍，随着近年来我国社会工作岗位的不断开发、社会工作服务机构和社会工作服务站点的不断增加，社会工作职业化、专业化程度显著提升，对社会工作者的评价需求也相应提高。

按照人力资源和社会保障部统一安排，今年的社会工作者职业资格考试将于6月18日、19日举行，目前，各地考试报名工作已经陆续启动。

例如，河南省社会工作者职业水平考试4月27日开始报名，报名时间为4月27日至5月4日，资格核查分网上在线核查、网上上传证明材料和考后核查三种方式。

山东、广东、上海、黑龙江等地的报名时间为4月26日至5月5日。多地考试报名严格执行属地化管理，报考人员须选择考试时工作或居住所在地市进行报名。

“社工职业资格考试以注重社会工作从业人员应用相关知识，有效解决实际问题能力为出发点。” 华图教育研究院专家欧海对中新网表述。

欧海表示，随着社会工作职业化、专业化步伐的加快，社会工作者的职业身份和专业作用进一步明确。

去年80万人报考 社工为何越来越火？

近几年，全国范围内社会工作者招录人数明显成上升趋势，社会工作者职业资格考试报名人数也不断增多。

欧海表示，国家高度重视基层社会治理和服务，社工专业人才的社会需求就会随之增加，报考人数就会不断增多。

除此之外，各地通过各种奖励措施鼓励社会工作者考取职业水平证书，以此来提升社区治理的专业化水平。例如，在江苏无锡滨湖区，助理社会工作师每月补贴500元，社会工作师每月补贴800元，高级社会工作师每月补贴1000元。

北京大学社会学系教授王思斌对中新网表示，近年来，部分地区对社会工作者提出考取证书的硬性要求，同时，提供补贴等奖励政策激励社区工作者参与基层社会治理，使得报考人数不断增多。

“这一方面推动了社会工作的职业化和专业化，另一方面也是社会工作专业和在基层工作的人员获得职业认同的一种方式。”

王思斌表示，社工的工作范围较宽、面对的问题繁多复杂，而目前部分基层工作者的职业要求不明显、对岗位能力的需求缺乏细致的规范，部分基层工作者的专业理念和知识不足、不扎实，需要经过专业的训练。

“持证上岗”对社工的专业资质提供保障，掌握专业知识和方法，有助于他们获得群众的认可，在具体的社会工作中深入解决群众的实际问题。

在王思斌看来，要进一步畅通社会工作参与社会治理的途径，提升社会工作群体的能力，才能实现社会工作的职业化、专业化、本土化和社会化，发挥社会工作在参与基层社会治理中的重要作用。

(责编：申佳平、初梓瑞)