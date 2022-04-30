2022年4月29日，恰逢空间站核心舱入轨一周年，中国载人航天工程办公室在北京组织召开《空间站任务关键技术验证阶段评估报告》评审会，评估结果认为空间站任务关键技术验证阶段任务目标已全部实现，工程各系统已准备到位，具备转入空间站建造阶段条件。

空间站关键技术验证阶段，工程全线按计划圆满完成了长征五号B运载火箭首飞，核心舱、2艘载人飞船及2艘货运飞船共6次飞行任务。近期，工程总体和工程各有关系统从关键技术验证、各系统功能性能验证、组织指挥及运行管理等方面对关键技术验证阶段工作进行了全面系统的评估。

评估结果认为，航天员长期在轨驻留、再生生保、柔性太阳电池翼与驱动机构等8项关键技术得到了有效验证；核心舱在轨运行状态良好，功能性能正常，各项指标满足要求，具备支持空间站组装建造的条件；载人飞船、货运飞船和长征二号F、长征七号、长征五号B运载火箭功能性能和可靠性得到进一步考核验证，满足后续任务要求。

评估结果指出，航天员系统建立了有效完善的乘组选拔培训以及航天员在轨健康、工作和生活保障体系，能够较好地支持后续任务实施。应用任务基础功能及核心关键技术得到在轨验证，具备开展空间应用和实(试)验能力；各地面系统满足空间站建造和长期运营的要求；工程初步形成了具有中国特色稳妥高效的空间站运行管理和组织指挥体系，具备实施后续任务的能力。

评估结果显示，空间站任务关键技术验证阶段任务目标已全部实现，工程各系统已准备到位，具备转入空间站建造阶段条件。

空间站建造阶段计划今年实施问天舱、梦天舱、2艘载人飞船和2艘货运飞船共6次飞行任务，完成中国空间站建造。工程全线将发扬“四个特别”的载人航天精神，确保各次任务圆满成功，实现载人航天工程“三步走”发展战略第三步全部任务目标。

(责编：申佳平、初梓瑞)