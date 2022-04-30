左宇坤

稳楼市正在各地上演，且有范围愈广、手段愈多、力度愈强之势。

中原地产研究院数据显示，截至4月28日，4月全国累积发布房地产稳楼市政策已经超过60次，单月就刷新了月度稳楼市政策纪录。今年以来，更是有近110城出台稳楼市新政。

“与2021年一季度房地产调控全面收紧相比，2022年楼市政策出现了明显的宽松。不论是调控政策次数还是范围都刷新了近几年纪录。”中原地产首席分析师张大伟指出。

“五限”政策进一步放松

房地产“五限”指的是限购、限贷、限售、限价以及限商，是我国目前的严格限制性楼市调控政策，“五限”叠加也被认为是上一轮楼市调控的重要标志。

“当前，对于‘五限’政策正进一步放松，尤其是在限购、限贷、限售、限价等领域有所体现。”易居研究院智库中心研究总监严跃进指出。

4月28日，重磅消息传来，天津拟10月1日起停止限价商品房销售。“此次天津退出限价商品房，应该说属于全国第一个案例。”严跃进认为，这与其市场青睐程度降低和行情的变化有很大的关系。

“首先，天津这两年房地产市场降温，普通商品住宅的价格都已经处于低位，一些限价优势不明显的限价商品房自然会‘无人问津’；其次，此类限价商品房认购后的转让或出售限制使得其优势不大。”严跃进说。

限贷政策也随着信贷政策的调整而有所宽松。4月28日，贵阳发文鼓励、引导金融机构实行首套房贷款首付20%政策。对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通住房的，支持、引导金融机构执行首套房贷款政策。

近期，还有多地下调最低首付比例，上调公积金贷款额度，取消“认房又认贷”等，都被认为是对限贷政策的合理化调整。

更为常见且灵活的限购、限售政策也在多地发生变化。哈尔滨在3月底取消了执行了近四年的主城区限售政策，从而成为首个取消限售政策的省会城市；近日，两大湾区城市接连放松限购，广东佛山满5年的二手房不计入限购，中山无社保无户籍大专以上即可买一套。

至此，“五限”政策中，除“限商”尚未有实质性的调整外，其余四项限制性政策都出现了一定范围的明显变化。

直接补贴购房人政策屡现

对消费有着直接带动作用的消费券近来也现身多地楼市。

4月27日，广东省江门市宣布，将对在江门购置新建商品住房并办理合同网签手续的前若干名购房人，按房屋建筑面积分档发放9000套、总价值3700万元的购房消费大礼包。

消费券的额度以100平方米为分界线。办理合同网签的100㎡以上(含100㎡)、前5000套新建商品住房，每套发放5000元消费券，总价值2500万元。办理合同网签的100㎡以下(不含100㎡)、前4000套新建商品住房，每套发放3000元消费券，总价值1200万元。

中新财经注意到，早些时候，广西桂林购房、延吉农民购房等已涉及到发放消费券举措。

严跃进认为，“这是从刺激住房消费的角度出发的，各地政府在拉动住房消费等方面积极搭建了平台和渠道。通过消费券的发放，有助于减少购房观望情绪，同时促进购房者积极入市。”

据诸葛找房数据研究中心不完全统计，目前出台购房补贴政策的城市已超20城，除了购房消费券，还有现金补贴、购房契税补贴等，以真金白银直接促进购房。

例如，沈阳皇姑区，购买新建商品住宅房屋的消费者，可按照备案合同价格的1%给予消费补贴；郑州的中原区、高新区、金水区则给予商品房契税缴纳补贴，最高补贴达20%。另外，湖南长沙、广东揭阳、福建泉州等地均特定对人才购房加以补贴。

“三四线城市由于多数无限购政策，政策调整方式或重点围绕人才引进、购房补贴、公积金贷款等方面。此外，针对二孩、三孩家庭的购房宽松政策亦或是重点方向之一。”中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静表示。

公积金贷款买房宽松成大势

梳理发现，各地发布的楼市宽松政策中，涉及到公积金的政策最多。

在贵阳4月28日发布的新政中，在公积金方面更是提出了创新性的内容政策：新增个人补息贷款规模20亿元，贷款发放时间控制在3个月内。

“此类资金相当于补贴给商业银行贷款的购房者，打造了‘商业银行贷款+利息由公积金支付’的方式，其成为当前公积金贷款中的一种创新模式。”严跃进解释道。

“对于地方政府来说，选择公积金政策宽松，可以给市场释放稳楼市信号。”张大伟认为，除了受限额度外，商业银行贷款政策需要央行发布，而公积金政策可以各地出台政策执行。公积金额度不高，不会影响购房者投机，大部分公积金使用都是刚需和改善购房者。

4月29日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐认为，中央释放了更明确更积极的政策信号，支持地方政府因城完善政策，预计后期地方调控自主性更强，更多城市的限制性政策有望松绑。

“如果说之前地方还有所保留的话，之后有更多的城市会发布稳楼市政策，力度也会更大。”张大伟预计五一后，更多力度更大的楼市政策将出现。

(责编：申佳平、初梓瑞)