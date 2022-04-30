美国经济“麻烦”了：GDP负增长，物价疯地涨
美国经济正在遭遇麻烦：GDP意外出现萎缩，物价却涨疯了。防滞，还是防胀，考验着美国经济。
一季度GDP意外萎缩
就在市场普遍预期美国一季度GDP增速在1%以上时，美国商务部公布的实际数据令人大跌眼镜。
数据显示，美国一季度实际GDP年化环比下降了1.4%，远低于去年第四季度的6.9%，这是2020年第二季度以来美国经济首次萎缩，也是表现最为疲软的一个季度。
美国消费者新闻与商业频道(CNBC) 分析指出，美国第一季度GDP意外下降1.4%，标志着美国经济从1984年以来的最佳表现突然逆转。
经济下行，但物价却跟坐上了火箭似的一路上冲。
3月份，美国居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)同比涨幅分别扩大至8.5%、11.2%，分别续创40年来和历史新高。
物价疯涨正困扰着美国消费者。外媒发布的全美经济调查显示，美国人对经济的悲观情绪到了自大萧条以来的最低点：47%的美国人认为美国经济表现“很差”，这是自2012年以来的最高值，仅有17%的人认为美国经济表现优异或良好，创下2014年以来的新低。
美国经济为何掉头向下？
净出口、库存投资、政府支出的表现不佳，被认为是一季度美国经济萎缩的主要原因。
其中，净出口拖累当季经济增长3.2个百分点，是该指标连续第七个季度下滑。美国私人库存投资拖累当季经济增长0.84个百分点，较上季度明显萎缩。联邦政府支出下降5.9%，州和地方政府支出也减少0.8%。
商务部研究院国际市场研究所副所长白明对中新财经表示，美元升值影响出口，而且受到疫情影响，很多国家购买力在下降，外部需求不足，而且美国对很多国家的限制政策也对出口不利，这种情况下，美国出口确实很难有兴奋点。
华夏新供给经济学研究院创始院长贾康对中新财经也指出，虽然美国前一段时间复工复产情况比较明显，但其出口产品在国际市场的竞争力并不行。
中金公司研报认为，从分项看，出口下降较多的是农产品、能源商品、以及消费品中的非耐用品。前两者可能受到美国食品和能源价格较高，吸引企业内销的影响。另外也可能与美国自身供给能力尚未恢复有关。
该研报认为，库存投资疲软有些超预期，补库存的过程仍然崎岖。政府开支连续第二个季度下降，说明疫情后的财政刺激政策在逐步减退。由于通胀高企，拜登政府的财政刺激政策难以推行，因此2022年财政对美国GDP增长的贡献大概率为负。
在白明看来，疫情发生后，美国刺激经济更多的是靠量化宽松政策，还有发钱，但是它的国内产业发展没有跟上。“光加‘水’了，但是‘面’没有增加。这种模式确实是不可持续，引发了很高的通胀。”
美国经济是否会陷入衰退？
如此低于预期的数据出来后，引发了外界对于美国经济将陷入衰退的担忧。
高盛认为，美国经济一年后出现负增长的可能性约为35%。
德意志银行认为，美国经济衰退比预期更严重，在2023年底和2024年初，美国经济将受到更严重的打击，这是美联储收紧政策以抑制通胀的结果，其力度将远远超过目前的预期。
“美国存在滞胀的担忧，一方面物价还在继续涨，另一方面，一季度GDP负增长，和原来的预判明显不一样。美国货币当局已经进入加息通道操作，如果它能预料到一季度是负增长的话，我觉得不会有前面这一轮的加息。”贾康说。
国际货币基金组织(IMF)最新一期《世界经济展望报告》下调了美国经济增长预期，预计2022年美国经济增长3.7%，低于此前4%的预测值。
4月初，美债收益率曲线倒挂(即短债收益率高于长债收益率)，这个广泛使用的衰退指标就让外界嗅到了美国经济表现不佳的信号。
但是美国总统拜登说：“我不担心美国经济出现衰退。尽管数据出现了下滑，但实际情况是上个季度的消费者支出、商业投资和住宅投资都呈现大幅度增长。而且失业率是1970年以来的最低水平。”不过，拜登表示，“必须时刻关注”经济衰退的风险。
中信证券海外宏观首席分析师崔嵘认为，就后续趋势来看，当前仍稳步增长的个人消费或将在高通胀的影响下逐步下行，同时美联储进入紧缩周期也将抑制美国国内需求，因此，未来美国经济同比增速或将逐步放缓，在明年面临陷入衰退的风险。
美联储是否改变加息节奏？
在受访专家看来，目前的美联储正处于两难境地：继续加息吧，可能会进一步放缓经济；不加息吧，就难以抑制通胀。
美联储加息的节奏会否改变呢？
贾康认为，美联储下一轮加息预计会更加谨慎，因为要想办法防止滞胀，也就是消化现在的通胀因素，同时经济能够恢复正增长，这是非常关键的。
白明分析，加息周期一旦开启，一般来说就要加息七八次为一个周期，但美联储没想到刚加一次美国经济就负增长了，如果两个季度负增长就是衰退了。所以，下一轮加息幅度可能小一点，预计不会达到0.5个百分点， 0.25个百分点可能性较大。
不过，崔嵘认为，目前美联储的目标就是降低通胀。当前拜登政府支持率不断下降的重要原因就是美国通胀高企，因此，为争取中期选举民主党的胜利，拜登政府将持续给予美联储抗击通胀的政治压力。预计美国一季度GDP增速转负难改美联储紧缩步伐，美联储短期仍将继续大幅收紧货币政策。
中金研报维持美联储将于5月、6月各加息50个基点，并在5月官宣“缩表”的判断。但随着美联储紧缩加码，美国经济增长动能也会逐步减弱。
中国如何应对？白明认为，既不能让人割羊毛，也不能让人给灌水，中国要更加强调建立国内统一大市场，打通市场堵点、难点，实现产业升级与消费升级良性互动。
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