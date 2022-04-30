常河、丁一鸣

我与量子结缘，是在1998年。

那年，我在中国科学技术大学读大二。在听完郭光灿教授介绍量子信息变革性意义后，我毅然决定进入郭老师的量子信息课题组学习，博士毕业后成为团队的正式成员。

对于这个决定，我从没后悔过。

2001年，郭光灿教授被聘为国家“973计划”项目“量子通信与量子信息技术”首席科学家。这是我国量子信息领域的第一个重大项目，我有幸和50多位骨干研究人员成为日后中国量子信息科研力量的一个重要班底。

名头很大吧？但当时我们的“家底”真是一穷二白。2005年到2015年，中国科学技术大学还要借款给我们买实验设备，科技部将“固态量子芯片”列为“超级973”科技专项，并让我这个副教授担任项目首席科学家，国家基金委给予重点重大项目资助。正是国家和学校的大力支持，让我们在量子计算领域一个台阶一个台阶地迈进，逐步缩小与国际领先技术的差距。

2017年，我们决定成立当时中国第一家量子计算公司本源量子，致力于中国量子计算的工程化和产业化。

你看，这墙上写的“为国守赛道”，就是我们的信念。我们先后取得了我国“首个量子计算测控一体机”“首个工程化超导量子计算机——本源悟源”和“首个量子计算机操作系统——本源司南”等令世界瞩目的科技成果。建立了国内首个量子计算技术创新中心、首个量子计算企业博士后科研工作站等研发平台。之后建立量子计算金融生态应用联盟、量子计算生物化学行业应用联盟和量子计算教育科普与培训联盟，为100多个单位提供量子计算相关产品和服务。

蒸汽机时代，马力就是国力；信息时代，算力就是国力。我坚信，如量子计算这样的硬科技“创新的春天”已然来临，量子计算最终可以服务于我们的衣、食、住、行、医。我也愿意做量子“赛道”上的“孤勇者”，不断前行。

(责编：申佳平、初梓瑞)