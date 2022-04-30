禹爱华 赵嘉伟 胡金国

旋耕机“突突”轻吼着翻起褐色的泥土，插秧机紧随其后播下一排排嫩绿的秧苗。湖南省新邵县新田铺镇小水庙村，成片的农田整齐地镶嵌在阡陌和水渠之间，绿意盎然充满生机。

??“如果耕深过深，可将手柄抬起一点；如果过浅，就往下推一点。这样可以保证每趟深度一致，便于后续插秧。”旋耕机停下加油的间隙，1990年出生的毕长相，忙和伙伴们说起操作技巧。

??“别看我们几个人都是90后，种田的本事可不差！可以操控植保无人机，可以驾驶各种旋耕机、收割机。都是持证上岗哩！”谈起5个90后大学毕业生组团种田的事儿，毕长相满脸自豪。

??“我们新田铺土地平整肥沃，以前水稻大多种一季。现在依靠机械化，可以种中稻晚稻两季。有了产量，产业链才能拉长。”毕长相一边说，一边指着粮仓的方向，“走，过去看看！”

??走近才发现，粮仓边就架设着高大的运输流水线，仓里的稻谷直接传送碾米加工。“说起来你可能不信，我们虽然种大米，但赚钱并不靠大米，而是产出大米过程中剩下的桶糠、油糠以及碎米，还没落地就被养殖大户全订走了，这些占总利润的六成呢！”毕长相笑着说。

??今年，国家惠农政策更多，毕长相流转土地承包了5000亩，都种水稻，预计出产稻谷2500吨，综合产值1200万元。

??（本报记者 禹爱华 赵嘉伟 本报通讯员 胡金国）

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