李睿宸 张景华 傅洁珉

在北京市通州区新华街道如意园社区，一座内嵌八个格子的充电柜放置在社区入口处。

“这个充电柜怎么使用？”面对社区居民的疑惑，新华街道办事处副主任王钢上前示范——用手机扫柜门上的二维码，柜门弹开，把电动车的电瓶放进去，电瓶充满后手机会有一条提示……“考虑到老年代步车、快递运输车等中型电动车无法进入车棚充电，我们在社区加装了这种充电柜，加强充电设施的管理，确保居民安全。”王钢说。

这是4月14日北京市人大常委会执法检查组在通州区开展《北京市非机动车管理条例》（以下简称“条例”）执法检查时发生的一幕。社区内是否存在电动自行车进单元楼、电池入户的现象？是否碰到过快递、外卖车辆逆行、闯红灯、走人行道等违反交规的情况？周边的销售门店是否有违规拼改装电动自行车及电池的问题……近期，1万余名北京市、区、乡镇三级人大代表走街串巷，围绕“身边、路边、周边”开展“三边”检查，对条例实施情况进行“大摸底”。

摸查行驶点 规范“飞骑士”

3月29日，在盒马生鲜北京市顺义店配送部，外卖车辆停放有序，骑手统一着装并佩戴安全头盔，配送部还设有集中充电场所，并安装监控、消防设施。

据了解，顺义区商务局会定期约谈盒马、美团、饿了么等企业相关负责人，要求其按照条例的相关要求，主动加强对骑手的管理。

外卖小哥没有佩戴安全头盔，快递车辆逆行、闯红灯、走人行道……外卖、快递小哥有时因着急送货，违反条例中的相关规定，这样的现象屡见不鲜。加强快递外卖行业的非机动车管理，成为亟待解决的难题。

在北京立水桥地铁站附近的交叉路口，写字楼众多，人流量较大，车辆川流不息是常态。这几日，北京市朝阳区来广营乡人大主席胡永峰组织了相关职能部门、区乡两级人大代表以及交通队在此路口进行执法检查。

在检查过程中，胡永峰发现，快递、外卖行业的违规率较高，于是便邀请饿了么、申通、每日优鲜、顺丰4家企业代表也参与到接下来几天的执法检查中，并在检查后召开座谈会。

“座谈会上，人大代表对4个单位的主体责任以及执法检查中发现的其他问题提出了建设性的建议。”胡永峰说，我们归纳总结了23条建议，逐条对职能部门、企业主体明确了整改和答复的期限。

暗访销售点，整治乱加装

3月31日，北京市一家电动自行车销售门店迎来几位顾客。“我们几个上班路程远，有没有加装电池、跑得更快更远的电动车？”

其实，这是北京市人大监察和司法委员会委员郑红强的一次暗访调查。“我们没有‘打招呼’，甚至还乔装打扮了一下。”郑红强说，“总体情况很好，大部分店家坚决拒绝了违法加装的要求，同时向我们普及了安全知识，但也有的店家禁不住我们再三‘纠缠’，答应加装。这些情况我们也会如实在填报的检查单上反映。”

近年来，违规拼改装电动自行车的现象频频发生，对电动自行车销售渠道加强检查，成为规范非机动车监管的重要一环。

在北京市顺义区南彩镇后俸伯村，外来务工人员众多，主要的出行方式就是“非机动车＋地铁”。“违规电动自行车销售的监管，其实难度很大。”顺义区南彩镇人大代表、后俸伯村党支部书记董宝利坦言，违规电动自行车相对便宜，所以在村里很有市场。

为解决销售违规电动车的问题，董宝利和村干部向电动自行车经销商普法说理，规劝他们停止违规车的进货。“我们也加大了后期检查力度，对不合规车辆限时清理，经过治理，村里销售违规电动自行车的现象基本清除。”董宝利说。

管理存放点，杜绝乱停放

北京市平谷区夏各庄镇有2.6万人口，而电动自行车（包括电动三轮车）就有约1.8万辆。

如此高的非机动车保有量加大了管理难度。早在2021年，平谷区人大代表、平谷区夏各庄镇人大主席李海东走访社区时，就常有居民向他“诉苦”：“楼外飞线密密麻麻，楼里电动车都乘梯上楼了。”

经过集中治理，仅夏各庄镇的一个社区就清理了200多条楼外充电飞线，并在该社区60个单元的电梯中安装阻车器，杜绝电动自行车入楼入户。

提高居民存放非机动车的安全意识，同样需要重视。胡永峰说：“现在每个居民楼都有微信群，我们通过微信群进行宣传，让广大居民了解条例内容，对违规违法停放电动自行车的行为进行警示教育。”在后俸伯村，经常播放的电动自行车爆燃引起火灾事故警示片，也让村民认识到违规停放非机动车对生命安全的巨大威胁。

用好“三边”法，代表多出力

“‘三边’既是组织市区乡三级人大代表围绕着‘身边、路边、周边’开展执法检查，也是‘边检查、边督促、边改进’。”北京市人大常委会监察和司法办公室司法处处长张燕平介绍。

在此次北京市人大常委会组织的“三边”检查中，共有15413名人大代表参与并填报反馈检查单近4万份，检查单反映的具体问题点位数量2万余处，三级人大代表参与率达98.03%。

在此次执法检查中，北京市人大常委会充分利用北京人大代表履职平台，全市三级人大代表可通过小程序填写并上传反馈问卷。该问卷提交页面中设置了图片、视频选项以及GPS定位功能，确保精准反映真实情况。

“我本想执法检查后回家再提交问卷，但发现页面要求填写具体的站点定位，这意味着代表必须在具体位置切实反映问题。”一位人大代表说。

“我们利用12345市民服务热线收集到了非机动车管理百姓最关注的十大问题，并组成专题检查组展开调查。”张燕平说，5月底，执法检查组将向北京市人大常委会会议报告条例实施情况，会议在听取报告后将对政府相关部门进行专题询问。

(责编：申佳平、初梓瑞)