原标题：工商银行推出30条措施 助力稳定宏观经济大盘

近日，工商银行根据金融管理部门对做好金融服务疫情防控和经济社会发展的相关要求，研究制定了《助力稳定宏观经济大盘若干措施》(以下简称《措施》)，助力稳定宏观经济大盘。

《措施》围绕坚决扛起国有大行使命职责、全力保障重点领域融资需求、提升金融服务精准性直达性、提高民生领域金融服务水平、确保金融服务稳定畅通、助力营造良好金融环境等六个方面推出30条具体措施。同时，对进一步支持“中国创造”、引入更多中长期资金、支持住宿餐饮等受困行业、服务灵活就业群体、做好减费让利等，做出更具体的安排，全面做好金融支持疫情防控和经济发展各项工作。

坚持稳字当头、稳中求进，坚守主责主业，工商银行围绕经济重点领域和薄弱环节聚力发力，推动中央经济金融政策不折不扣落实到位。同时，将稳经济与抓整改统筹起来，坚持“两手抓、两促进”，全面提升金融服务能力、风险管控水平和改革转型动能。

工商银行按照“靠前发力、协同发力、精准发力”的总体思路，进一步加大对实体经济的融资支持。继续向实体经济合理让利，提高小微企业和商户、民生服务等领域减费让利成效。强化对稳投资的有效支持，全面对接“十四五”规划重大工程，推动构建现代化基础设施体系。做好制造业金融服务，加强对制造业龙头企业、“专精特新”企业、单项冠军企业的金融支持，推动制造业贷款余额在“十四五”期间率先突破3万亿元。积极满足农业、能源、物流等领域的金融服务需求，全力保障国家粮食安全和能源资源安全，促进交通物流畅通循环。加大对受疫情影响行业、企业、个人的支持，不盲目限贷、抽贷、断贷。

工商银行针对民营小微、科技创新、稳链固链、外贸外资等领域强化服务措施，进一步提升金融服务的精准性和直达性，主要措施包括提高新发放贷款中民营企业贷款占比，进一步扩大服务小微客户的覆盖面，对灵活就业群体加大经营性贷款支持力度，对数字经济、国家战略科技力量、重大科技创新项目提供定制化金融服务，对重点产业链供应链实施名单制服务，持续加大对外贸领域企业的融资支持等。

工商银行围绕民生重点领域金融服务、助力消费提质扩容、保护客户资金安全、做好临时遇困客户应急服务等方面推出支持措施，全面优化民生领域金融服务。强化重点领域金融保障，全力解决群众医疗、养老、发薪等重点领域金融服务“急难愁盼”问题，推出新市民综合服务方案。支持消费加快恢复发展，提供主动预授信、实时放款的消费信用贷款。全力守护人民群众钱袋子，阻断涉赌涉诈资金链，保护好消费者权益。主动缓解个人贷款还款压力，对受疫情影响客户，按照应延尽延原则，适当延长延期还款天数，对参与疫情防控医疗人员等给予更优惠的还款宽限期。

工商银行对保障国库资金调度、金融基础服务、金融市场服务等领域推出保障措施，确保金融服务稳定畅通。全力保障国库资金高效直达，确保各级财税、疫情防控单位用款需要。全力保障基础金融服务畅通，为抗疫支付和应急账户开立设置绿色通道；做好现金实物收付和消杀管理，保障民生等重点领域现金供给充足。全力保障金融市场服务稳定，加大对中小同业的支持力度；对金融市场基础设施实施专班服务，全力保障市场运行。全力保障线上线下渠道安全，结合疫情防控要求，科学制定网点对外营业时间安排；确保线上渠道安全稳定运行，及时高效满足客户金融服务需求。

工商银行坚持树牢底线思维，强化疫情防控、全面风险管理、资产质量、业务连续性、安全生产等工作，确保维护平安稳健运行的良好局面。全面做好疫情防控，坚决贯彻党中央疫情防控总方针，压实“四方责任”，抓实各项工作。加强全面风险管理，加强重大风险预测预警能力，提高风险防控的整体性和有效性。推动资产质量稳定向好，统筹支持疫情防控、服务实体与防范风险。确保业务连续稳定运行，强化人员灵活调度和应急物资保障，保证业务持续运作。扎实抓好安全生产，维护平安稳健运行的良好局面。

下一步，工商银行将继续统筹发展和安全两件大事，落实好相关政策导向和监管要求，全方位助力稳定宏观经济大盘，做好疫情防控和金融服务，推动经济社会高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：曹淼、李源)