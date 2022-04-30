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我国成功发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星

2022年04月30日14:23 | 来源：人民网
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长征十一号海射遥三火箭发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星。于吉松摄
长征十一号海射遥三火箭发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星。于吉松摄

人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）北京时间2022年4月30日11时30分，我国在东海海域使用长征十一号海射遥三火箭发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要为国土资源普查、城市规划、灾害监测等行业领域提供商业遥感服务。

此次任务是长征系列运载火箭的第418次飞行。

长征十一号海射遥三火箭发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星。于吉松摄
长征十一号海射遥三火箭发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星。于吉松摄
长征十一号海射遥三火箭发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星。于吉松摄
长征十一号海射遥三火箭发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星。于吉松摄
(责编：赵竹青、吕骞)

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