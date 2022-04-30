人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国铁集团2021年实现收入11313亿元 同比增长6.1%

2022年04月30日11:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，4月29日，国铁集团披露了2021年度和2022年一季度财务决算信息。2021年，国铁集团实现收入11313亿元，同比增加646亿元，增长6.1%；净利润亏损498.5亿元，同比减亏56亿元；国家铁路发送旅客25.3亿人次、同比增长16.9%，发送货物37.2亿吨、同比增长4.0%，经营结果好于预期。

2022年一季度，国铁集团实现收入2301亿元，同比增长1.4%，国铁企业经营保持健康平稳运行。

国铁集团财务部负责人介绍，2021年以来，国铁集团统筹疫情防控和铁路重点工作，奋力推动铁路高质量发展取得新成效，为国民经济平稳运行提供了有力支撑。

一是铁路建设任务全面完成。2021年，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，投产新线4208公里，其中高铁2168公里。截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。进入2022年一季度，全国铁路固定资产投资完成1065亿元，同比增长3.1%，超额完成季度投资任务；铁路新线投产447公里，其中高铁233公里，铁路建设克服疫情影响持续有力推进。

二是铁路货运发送量持续增长。坚持以货补客策略，实施货运增量行动，保障了电煤、化肥、粮食、防疫等国计民生重点物资运输，2021年国家铁路完成货物发送量37.2亿吨，同比增长4.0%，连续三年保持增长。进入2022年一季度，铁路货运继续保持增长势头，国家铁路完成货物发送量9.49亿吨，同比增长2.8%。

三是在有力支持疫情防控的同时，铁路客运实现年度恢复性增长。精准实施“一日一图”，动态优化客运供给，铁路客运服务品质持续提升，2021年国家铁路发送旅客25.3亿人次，同比增长16.9%，实现年度恢复性增长。进入2022年一季度，为最大限度降低疫情通过铁路外溢风险，及时减开停开旅客列车，国家铁路完成旅客发送量4.5亿人次，同比减少14.2%。

四是国铁企业改革深入推进。国铁企业改革三年行动方案全面实施，总体完成率超过80%，大秦铁路公司可转债发行上市和金鹰重工、中铁特货股改上市顺利实施，铁路资产资本化股权化证券化取得新成果。

该负责人表示，2022年后三个季度，国铁集团将积极推进国铁企业法治化市场化经营，提升客货运输服务品质，改善铁路经营质量效益，全面完成国铁企业改革三年行动，进一步激发企业内生动力和发展活力，持续推动铁路高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国铁集团2021年实现收入11313亿元 同比增长6.1%
　　人民网北京4月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，4月29日，国铁集团披露了2021年度和2022年一季度财务决算信息。2021年，国铁集团实现收入11313亿元，同比增加646亿元，增长6.1%；净利润亏损498.5亿元，同比减亏56亿元；国家铁路发送旅客25.3亿人次、同比增长16.9%，发送货物37.2亿吨、同比增长4.0%，经营结果好于预期。…
国铁集团：4月30日全国铁路预计发送旅客435万人
　　人民网北京4月30日电 （记者王连香）据国家铁路集团消息，4月30日，全国铁路预计发送旅客435万人，开行旅客列车5277列。 全国铁路“五一”假日运输启动以来，4月28日，全国铁路发送旅客219.5万人，开行旅客列车3701列。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部