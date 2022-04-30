人民网北京4月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，4月29日，国铁集团披露了2021年度和2022年一季度财务决算信息。2021年，国铁集团实现收入11313亿元，同比增加646亿元，增长6.1%；净利润亏损498.5亿元，同比减亏56亿元；国家铁路发送旅客25.3亿人次、同比增长16.9%，发送货物37.2亿吨、同比增长4.0%，经营结果好于预期。

2022年一季度，国铁集团实现收入2301亿元，同比增长1.4%，国铁企业经营保持健康平稳运行。

国铁集团财务部负责人介绍，2021年以来，国铁集团统筹疫情防控和铁路重点工作，奋力推动铁路高质量发展取得新成效，为国民经济平稳运行提供了有力支撑。

一是铁路建设任务全面完成。2021年，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，投产新线4208公里，其中高铁2168公里。截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。进入2022年一季度，全国铁路固定资产投资完成1065亿元，同比增长3.1%，超额完成季度投资任务；铁路新线投产447公里，其中高铁233公里，铁路建设克服疫情影响持续有力推进。

二是铁路货运发送量持续增长。坚持以货补客策略，实施货运增量行动，保障了电煤、化肥、粮食、防疫等国计民生重点物资运输，2021年国家铁路完成货物发送量37.2亿吨，同比增长4.0%，连续三年保持增长。进入2022年一季度，铁路货运继续保持增长势头，国家铁路完成货物发送量9.49亿吨，同比增长2.8%。

三是在有力支持疫情防控的同时，铁路客运实现年度恢复性增长。精准实施“一日一图”，动态优化客运供给，铁路客运服务品质持续提升，2021年国家铁路发送旅客25.3亿人次，同比增长16.9%，实现年度恢复性增长。进入2022年一季度，为最大限度降低疫情通过铁路外溢风险，及时减开停开旅客列车，国家铁路完成旅客发送量4.5亿人次，同比减少14.2%。

四是国铁企业改革深入推进。国铁企业改革三年行动方案全面实施，总体完成率超过80%，大秦铁路公司可转债发行上市和金鹰重工、中铁特货股改上市顺利实施，铁路资产资本化股权化证券化取得新成果。

该负责人表示，2022年后三个季度，国铁集团将积极推进国铁企业法治化市场化经营，提升客货运输服务品质，改善铁路经营质量效益，全面完成国铁企业改革三年行动，进一步激发企业内生动力和发展活力，持续推动铁路高质量发展。

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