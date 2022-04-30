原标题：唐山银行坚持“人民至上，客户为先”传递抗疫真情

疫情防控有“力度”，人文关怀有“温度”。面对突发疫情，在唐山市委市政府的正确领导下，唐山银行秉承“大爱之城”的优良传统，全力以赴，凝心聚力，在做好各项金融保障服务的同时，用实际行动彰显人文关怀，用唐行温度传递抗疫真情。

人民至上，保客户“救命钱”。疫情爆发初期，因疫情防控工作需要，全市各金融机构基本无法正常营业。为充分践行地方法人银行的责任担当，在行党委的正确指导下，在总行各部门的大力支持下，营业部在严格遵守疫情防控政策前提下，选调部分骨干员工驻行值守，处理特殊应急业务。

3月21日，一位ICU(重症加强护理病房)病人的家属匆忙赶来办理业务，希望对存单进行紧急支取。值守员工了解情况后，立即为其办理了40余张存单、40余万金额的支取业务，第一时间解决了重症病人的用钱难题。

3月22日，在一名民警的带领下，一位年过八旬的老人来到营业部。经了解，老人急需支取住院家属的医疗费用，但担心因疫情封控、存款无法支取而在街边无助哭泣。值守员工获悉后，在做好防护的前提下，一边耐心宽慰，一边为老人办理取款业务，让老人第一时间拿到了“救命钱”。老人离开时眼含热泪对民警同志及银行工作人员鞠躬道谢。

助企纾困，解企业“燃眉急”。3月24日，曹妃甸自贸区支行收到曹妃甸国控投资集团有限公司的一封感谢信，信中对唐山银行在疫情期间依然提供优质高效的金融服务表达了衷心感谢。

疫情期间，曹妃甸国控投资集团有限公司面临他行授信还款、税款上缴等多项金融应急保障服务。这些平日里最普通的业务，疫情期间都成了企业心中的大难题。面对资金周转、现金紧张的窘境，曹妃甸自贸区支行值守人员用一笔笔落地资金为特殊时期的企业解决了“燃眉急”。

金融不断档，服务不下线，简短的一封感谢信，侧面体现了唐山银行在疫情期间为企业纾困解难的金融担当，让企业切实感受到了唐行的服务温度。

(责编：曹淼、李源)