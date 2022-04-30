原标题：致敬劳动者 滴滴司机王利荣获全国五一劳动奖章

4月28日，2022年庆祝“五一”国际劳动节暨全国五一劳动奖和全国工人先锋号表彰大会召开，200个集体和966名个人分获全国五一劳动奖状、奖章，956个集体获全国工人先锋号称号。北京嘀嘀无限科技发展有限公司武汉分公司司机王利荣获全国五一劳动奖章，成为新就业形态劳动者的优秀代表。

2018年，王利来到武汉，很快就喜欢上了这个有生活气息的城市，她加入了滴滴，成为专职网约车司机，在这里扎下了根。做网约车司机期间王利获得了很多的肯定与赞扬。老人上车，她会开得慢一些稳一些，还有帮乘客拿行李，雨雪天气多等会儿乘客，这些她都已经习惯了。半夜送人去急诊是常事，她总是又快又安全地送到目的地。有一次下雨天遇到一位双腿截肢的残疾人大叔焦急地在等车，王利立刻停下车，用瘦弱的身躯把大叔“拖”进车里，再免费送到医院。

2020年武汉疫情期间，她放弃了回家乡过年的机会，在武汉市疫情防控指挥部的指挥下，加入应急车队，成了一名志愿者。王利每天晨出暮归驱车100公里，工作11个小时以上，午饭通常以泡面凑合一下，带着患慢性病的老人去医院做透析、化疗、拿药，或帮社区运输防护物资、帮居民团购生活物资……成了王利每天的日常。

2月的一天，社区一位老人突发心梗，急需一味中药，老人的家属和志愿者在武汉找了几天都买不到，只有托人在外地买药寄往武汉。在这期间，老人病情突然加重，接连抢救三次。凌晨4点，在快递中转站第一时间通知王利后，她没有一刻耽搁，迅速起身出门。王利送到药后，老人的家属跟她说：“老爷子差点过去，三点的时候刚经历一次抢救，还好你把药送到了！”

3月18日，王利来到武汉血液中心，无偿献血。她要为疫情再多做一份贡献，让武汉更快地好起来。随着武汉的苏醒，她又看到了那个充满人气和活力的城市，“这样的武汉，更让人怀念和珍惜。”

自2020年1月23日武汉封城后，公共交通停运，城市被紧急按下暂停键。滴滴立即在汉成立一线指挥部，在市交通局的统筹调度下，组建医护保障车队和社区保障车队，25日凌晨开始提供服务。

“封城”期间，滴滴推出“司乘必须戴口罩、司机上报体温、车内勤消毒和勤通风”等4项防疫措施，同时免费安装车内防护膜，阻止飞沫传播。

每个平凡的人，也有英雄的一面，就像疫情期间那些没有停下的医生、护士、外卖员、社区志愿者。这种平凡英雄的奉献精神，就像一束光，它可以穿透时间和空间，带去光明。

(责编：曹淼、李源)