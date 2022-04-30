原标题：经营业绩实现“开门红” 支持宏观经济“开门稳” 中国工商银行一季度经营保持稳中有进

2022年4月29日，中国工商银行公布了2022年一季度经营情况。2022年以来，工商银行坚持认真贯彻党中央、国务院决策部署，以高质量金融服务全力服务经济高质量发展，取得了“开门红”的良好经营业绩，有力支持了宏观经济“开门稳”。

一季度，工商银行服务实体经济积极有为，效益质量稳中向好，经营活力不断增强，生态体系不断完善，“强、优、大”特征持续彰显。“强”的基础更加筑牢，营业收入和净利润保持稳步增长，同比增长5.95%和5.60%；资本充足率超过18%，保持全球大型银行前列；不良贷款率1.42%，与年初持平；拨备覆盖率保持在200%以上，盈利能力和风险抵御能力持续增强。“优”的质态更加突出，年化平均总资产回报率为1.01%，保持较优水平；年化净利息收益率2.10%，在持续让利实体经济的同时，变动幅度保持在合理区间，经营效率持续优化。“大”的优势更加明显，集团总资产超过37万亿元，新增存款、贷款创历年同期最好。

一季度，工商银行把支持稳增长放在更加突出位置，按照“靠前发力、协同发力、精准发力”总体思路，统筹安排投融资的总量、节奏和结构，持续提升金融服务的适应性、竞争力、普惠性。

加大向实体经济融资投放。一季度，工商银行贷款同比多增约2500亿元，增量创历史新高；主承销各类债券近5000亿元，规模同比增长34%。

深化重点领域金融服务。服务科技创新方面，对科技创新重大项目提供定制化金融服务，高新技术领域贷款余额超过1.1万亿元，比年初增长超过8%。持续探索知识产权质押融资业务模式，知识产权质押融资稳步提速。服务工业振兴方面，围绕制造业竞争力提升、产业基础再造等领域，加大信贷投放，制造业贷款余额近2.5万亿元，比年初增长约3100亿元，增速为各项贷款平均增速的2.8倍。服务绿色发展方面，建立“绿色技改”产品体系，推动绿色金融与产业金融融合发展，绿色信贷余额比年初增长3000亿元。

加强对疫情防控和薄弱领域专门支持。普惠贷款比年初增长近1800亿元，信用贷款和续贷业务占比进一步提升，将金融活水精准滴灌小微企业；普惠贷款利率及综合融资成本进一步下降，增量、扩面、降价取得明显成效。针对局部地区经济复苏较慢、疫情反复等情况，主动提供延期还本付息服务，加大对困难行业和企业的纾困支持力度，积极支持疫情防控和稳市场主体稳就业。

工商银行坚持“主动防、智能控、全面管”，通过智能风控，对风险进行差异化精准管理，不断提高风险防控的前瞻性和有效性。一季度末，集团不良贷款率1.42%，与上年末持平；拨备覆盖率保持200%以上，上升超4个百分点。同时，工商银行持续加强对外部形势和风险变动的跟踪研判，强化对货币、外汇、债券、股票、商品等领域的市场风险管控，确保各类风险总体可控，切实维护好经济金融稳定大局。

客户基础持续夯实。一季度，工商银行持续加强客户拓展与服务提升，实现新增个人客户超480万户，新增个人手机银行用户约800万户。在客户增长与产品服务创新的拉动下，工商银行客户存款比年初增加1.53万亿元，增幅5.79%。

数字化转型不断深入。围绕“数字生态、数字资产、数字技术、数字基建、数字基因”五维数字化整体布局，工商银行全新推出集团数字化品牌“数字工行(D-ICBC)”。数字生态建设不断取得新突破，依托工银聚链平台助力核心企业建设数字产业链，累计上线核心企业600余家、服务上下游客户超过25万户，一季度累计结算金额近9000亿元。

积极服务对外开放。深化与国家有关部门合作，主动对接客户金融需求，全力服务稳外贸稳外资。国际结算、跨境人民币结算、代客结售汇等重点外汇业务实现稳步增长，外汇业务客户基础不断夯实。境外机构经营保持稳中有进，对“一带一路”项目及客户全球化经营的金融服务持续深化。

持续推进城乡联动发展。工商银行认真贯彻落实乡村振兴战略，积极服务乡村振兴。一季度末，全行涉农贷款余额近3万亿元，比年初增长超2700亿元。充分运用“兴农撮合”服务平台和工银“兴农通”APP等科技手段，加强金融科技向乡村振兴领域赋能，为促进乡村振兴持续贡献工行力量。

下一步，工商银行将继续坚持稳中求进工作总基调，落实好稳字当头要求，积极助力宏观经济实现“稳”的目标；围绕“国之大者”聚力发力，助力高质量发展取得更多“进”的成效；以中央巡视反馈问题整改为带动，切实做好“改”的答卷，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

(责编：曹淼、李源)