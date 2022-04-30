4月28日，国家知识产权局知识产权发展研究中心召开《中国电子商务知识产权发展研究报告（2021）》（以下简称《报告》）发布会。

《报告》指出，阿里巴巴推出“热土计划”助力地理标志产品销售，通过阿里巴巴知识产权保护平台，“炎陵黄桃”“象山红美人”等地理标志产品可以快速投诉侵权、仿冒产品。在国家知识产权局发布的首批重点联系160件地理标志中，有118件在通过阿里巴巴平台销售到全国各地，2021年1-11月销售超14亿元。

研究中心主要负责人白剑锋在新闻发布会上指出，越来越多的农产品、地理标志产品通过线上渠道受到消费者的认可和青睐。同时，数字化正不断从餐桌走向土地，为原产地的特色产业发展增添保障。

阿里巴巴用数字技术打“李鬼”、保“地标”

谷雨刚过，湖南炎陵10余万亩黄桃花正盛开。炎陵黄桃作为地理标志产品，已成当地特色农业、文旅康养产业发展的一张名片，综合产值26亿元，其中黄桃线上销售比例占总销售的70%。每到采收季节，全县十六七万人口有一半人会围着黄桃产业转。

由于品质一流，“炎陵黄桃”这些年从“不愁卖”甚至到“不够卖”，平均价格在14-15元一斤，精品果价格直逼20元。但也因因声名在外，一些冒用“炎陵黄桃”商标的行为也屡有发生。

“冒充的只卖四五块钱一斤。”10年前回到炎陵老家创业的黄桃商家张建良称，低质、低价竞争严重损害了“炎陵黄桃”的口碑，农户收入也因此大幅缩水。

据炎陵县副县长谭宇介绍，为加强“炎陵黄桃”商标品牌保护力度，株洲市、炎陵县两级市场监管，以及炎陵县电商协会等部门花了很大力气。

2016年和2020年，“炎陵黄桃”分别被认证为国家地理标志证明商标、国家地理标志农产品。

谭宇称，阿里巴巴协助炎陵县开通“炎陵黄桃”打假直通车，搭建知识产权维权投诉处理绿色通道，建立了高效快捷处理“炎陵黄桃”商标品牌网上侵权投诉的知产新模式，有效保护了“炎陵黄桃”的知名度和美誉度。

同时，炎陵县还与阿里合作打造“炎陵黄桃产供销一体化平台”。阿里巴巴数字乡村事业部湖南负责人唐俊韬介绍说：“该平台可以统计全县88个黄桃种植村的产、销情况，通过打通和分析种植户、销售商、销售渠道等产业链各环节数据，提高经济效益。”

“热土计划”帮助欠发达地区农产品实现逆袭

2020年，90余位阿里设计师发起了名为“寻找远方的美好”（简称“寻美”）公益项目，用业余时间帮助甘肃礼县、陕西宜君等脱贫县进行县域品牌方案设计。

最近，“寻美”项目组近日收到了新邀请。云南澜沧县种出的咖啡口味纯正、品质优良，却由于本土咖啡名气小、地理位置偏僻，出口级咖啡连走出大山都很难。针对该情况，阿里巴巴公益派驻云南澜沧的乡村特派员沈少群与当地“咖农”一起尝试用数字化力量改变这个行业。他不但在天猫小二协助下开发了新品，还邀请“寻美”项目组对内外包装均进行优化，让咖啡好喝也好看，同时联合芭芭农场、阿里公益做了一场“科学咖”线上助农活动。活动一上线，这款咖啡卖出超3000单，销售咖啡豆218公斤，直接冲到了天猫咖啡排行榜第二。一个欠发达县的农产品品牌，迅速走红全国。

《报告》指出，2021年5月，阿里巴巴就从产业、人才、科技3个方面推出助力乡村振兴的“热土计划”，实施“寻找远方的美好”项目，建设县域生态农产品品牌。

2022年4月28日，商务部、国家知识产权局等多部委指导开展“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”，阿里巴巴发起“国家地标产地宝藏”特色会场，徐闻菠萝、歙县贡菊等多款地理标志产品上架，助力地理标志产品提升品牌影响力。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇分析认为，在国内农产品电商销售额逐年攀升的大背景下，如果要进一步助农增收，就要充分发挥数字技术在乡村振兴中的积极作用，让数字化不断从餐桌走向土地。

电商促进“数实融合”发挥越来越重要的作用

《报告》指出，电子商务也在不断构建本土品牌培育体系。阿里巴巴等平台企业为原创商家提供专业化的品牌运营与保护服务，国潮、老字号、非遗等多样中国元素在知识产权的加持下有了更新的活力。

原创设计平台对老字号进行品牌转化，400岁的张小泉通过虚拟代言人“泉叔”吸引年轻消费者；大白兔联名美加净的唇膏在天猫2秒售罄，六神联合RIO上新花露水味的鸡尾酒17秒就被抢光……老字号们以开放姿态拥抱数字经济时代，刷新老国货品牌的刻板印象。

《报告》显示，阿里巴巴旗下跨境电商平台国际站、速卖通全面加强跨境电商知识产权保护，近三年来，涉及假冒侵权投诉的数量显著下降，同比减少25%。

阿里巴巴国际商业平台积极保护经营者的知识产权，范围包含权利人的商标、著作、以及各类发明专利等。平台通过对以往案例总结发现，商标侵权案例存在滥用完全相同商标、混淆性相似商标、直接使用假冒商标的情况。为了最大程度保护权利人的合法权益，平台经过严格的取证、调查和裁定之后，将对侵权方采取包括删除、屏蔽、断链、下架终止交易和服务等必要措施。

《报告》认为，电子商务在推动经济逐步复苏、促进实体经济与数字经济融合发展方面正在发挥越来越重要的作用。

(责编：曹淼、李源)