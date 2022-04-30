助力疏通实体经济“线上动脉”，4月29日，淘宝发布“侬好上海”20条，向上海商家提供一系列精准纾困措施，帮助商家缓解现金流压力、降低经营成本，尽可能加快复工复产速度。

在商家服务上，淘宝天猫打出了一套“加减法”组合拳。

一方面，在现金流上做“加法”。4月8日至5月6日，上海地区的淘宝、天猫商家，可凭借物流订单信息免费享受“提前收款”服务，从而快速回笼资金；暂时无法还款的商家，可拿到延期还款券，免息延长一次还款期。5月1日至6月30日，上海地区的1688诚信通会员商家将享受网商贷30天免息贷款服务。

另一方面，在经营成本上做“减法”。阿里妈妈提供价值3400万元营销补贴红包，商家可直接抵扣营销推广费；同时，阿里妈妈还开辟了为期两个月的营销复苏专属流量池，每个月提供十亿流量。

淘宝天天特卖将针对上海工厂型商家推出“产地节”活动。5月1日至6月30日，1688商家可在“商贸企业专区”和“工厂企业专区”获得免费推广资源。

聚划算将为上海商家提供价值2000万元的营销资源扶持，同时发起为期10天的上海购物消费节，帮助消费复苏。此外，商家可通过聚划算设立的24小时响应的“上海商家专项帮扶中心”，享受“一企一策”的定点帮扶。

为了最大限度缓解商家经营压力，淘宝天猫还为上海商家专门做了平台规则的适时调整。因疫情导致延迟发货而引发消费者投诉，商家可免责；商家退换货的处理时效延迟到21天；淘宝还提供区域限售工具，商家可根据区域销售情况和物流预期灵活调整发货周期；商家的揽收及时率、到货时长、物流顾客满意度、商家退款退货处理时长等指标，均暂不纳入平台经营考核范围。除上述举措外，为了畅通供应链、打通堵点卡点，淘宝天猫联动菜鸟，优先解决上海商家的物流问题。

菜鸟紧急开通“南京-上海”和“嘉兴-上海”两条应急运输干线。针对货源不在上海的商家，菜鸟提供分仓转仓服务，保障订单履约。菜鸟协同中国邮政、四通一达、顺丰等快递公司，对商家单量进行分层处理，提高商家发货效率。此外，菜鸟还将采取包机、包船等非常规手段加大加快物流运转速度。

淘宝方面表示，这一系列举措，将从上海开始逐步在全国展开，“淘宝天猫平台、每一位淘小二，始终和每一位商家在一起，保经营、稳发展。只要大家齐心协力，共担风雨、共渡难关，相信我们很快能找回上海熟悉的节拍。”

(责编：曹淼、李源)