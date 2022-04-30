人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

淘宝天猫启动“侬好上海”20条 服务商家复工复产

2022年04月30日10:34 | 来源：环球网
小字号

助力疏通实体经济“线上动脉”，4月29日，淘宝发布“侬好上海”20条，向上海商家提供一系列精准纾困措施，帮助商家缓解现金流压力、降低经营成本，尽可能加快复工复产速度。

在商家服务上，淘宝天猫打出了一套“加减法”组合拳。

一方面，在现金流上做“加法”。4月8日至5月6日，上海地区的淘宝、天猫商家，可凭借物流订单信息免费享受“提前收款”服务，从而快速回笼资金；暂时无法还款的商家，可拿到延期还款券，免息延长一次还款期。5月1日至6月30日，上海地区的1688诚信通会员商家将享受网商贷30天免息贷款服务。

另一方面，在经营成本上做“减法”。阿里妈妈提供价值3400万元营销补贴红包，商家可直接抵扣营销推广费；同时，阿里妈妈还开辟了为期两个月的营销复苏专属流量池，每个月提供十亿流量。

淘宝天天特卖将针对上海工厂型商家推出“产地节”活动。5月1日至6月30日，1688商家可在“商贸企业专区”和“工厂企业专区”获得免费推广资源。

聚划算将为上海商家提供价值2000万元的营销资源扶持，同时发起为期10天的上海购物消费节，帮助消费复苏。此外，商家可通过聚划算设立的24小时响应的“上海商家专项帮扶中心”，享受“一企一策”的定点帮扶。

为了最大限度缓解商家经营压力，淘宝天猫还为上海商家专门做了平台规则的适时调整。因疫情导致延迟发货而引发消费者投诉，商家可免责；商家退换货的处理时效延迟到21天；淘宝还提供区域限售工具，商家可根据区域销售情况和物流预期灵活调整发货周期；商家的揽收及时率、到货时长、物流顾客满意度、商家退款退货处理时长等指标，均暂不纳入平台经营考核范围。除上述举措外，为了畅通供应链、打通堵点卡点，淘宝天猫联动菜鸟，优先解决上海商家的物流问题。

菜鸟紧急开通“南京-上海”和“嘉兴-上海”两条应急运输干线。针对货源不在上海的商家，菜鸟提供分仓转仓服务，保障订单履约。菜鸟协同中国邮政、四通一达、顺丰等快递公司，对商家单量进行分层处理，提高商家发货效率。此外，菜鸟还将采取包机、包船等非常规手段加大加快物流运转速度。

淘宝方面表示，这一系列举措，将从上海开始逐步在全国展开，“淘宝天猫平台、每一位淘小二，始终和每一位商家在一起，保经营、稳发展。只要大家齐心协力，共担风雨、共渡难关，相信我们很快能找回上海熟悉的节拍。”

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国载人航天工程办公室：空间站任务全面转入建造阶段
　　人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）记者从中国载人航天工程办公室获悉，2022年4月29日，恰逢空间站核心舱入轨一周年，中国载人航天工程办公室在北京组织召开《空间站任务关键技术验证阶段评估报告》评审会，评估结果认为空间站任务关键技术验证阶段任务目标已全部实现，工程各系统已准备到位，具备转入空间站建造阶段条件。 空间站关键技术验证阶段，工程全线按计划圆满完成了长征五号B运载火箭首飞，核心舱、2艘载人飞船及2艘货运飞船共6次飞行任务。…
我国成功发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星
　　人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）北京时间2022年4月30日11时30分，我国在东海海域使用长征十一号海射遥三火箭发射吉林一号高分03D（04～07）/04A卫星，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要为国土资源普查、城市规划、灾害监测等行业领域提供商业遥感服务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部