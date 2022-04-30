原标题：开局良好 笃定前行 中国农业银行发布2022年一季度业绩

4月29日，中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行）发布2022年一季度业绩。今年以来，农业银行坚持“以人民为中心”的金融发展观，聚焦高质量发展主线，突出“服务乡村振兴领军银行”和“服务实体经济主力银行”两大定位，统筹做好疫情防控与经营发展，一季度经营实现良好开局。

财报数据显示经营效益继续向好：一季度实现营业收入2059亿元，增速5.91%；净利润706亿元，增速6.72%；成本收入比21.66%，同比下降0.69个百分点。总资产30.9万亿元，突破30万亿元；贷款余额18.2万亿元，新增9767亿元，创历史同期新高；客户存款23.5万亿元，新增1.6万亿元，增量创出新高，其中个人存款新增9946亿元。

聚焦“三农”重点领域 服务脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接成效明显

围绕守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，持续加大县域和涉农信贷供给，全力做好服务巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接金融工作。

根植“三农”沃土，持续为县域输入更多“金融活水”。县域贷款投放再创新高，贷款余额6.66万亿元，新增4382亿元，增速7.1%，高于全行贷款平均增速1.4个百分点。涉农贷款余额突破5万亿元，新增3127亿元，增速6.6%，余额占全行贷款比例提升0.1个百分点。

大力支持“春耕备耕”，优先保障粮食生产和重要农产品供给金融服务。积极运用种业、粮食全产业链和重要农产品支持政策，加大对育种创新攻关、高标准农田、农业基础设施建设等领域的信贷支持力度。粮食重点领域贷款余额2,223亿元，增速15.5%，高于全行贷款平均增速9.8个百分点。

继续落实“四个不摘”要求，重点区域信贷支持取得新成效。832个脱贫县、160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额分别为1.6万亿元、2827亿元，增速分别为6.39%、6.28%。围绕革命老区和边远脱贫地区，推出创新产品，点面结合，精准发力。

农户贷款扩面增量。农户贷款余额突破7000亿元，新增1061亿元。

加大实体经济重点领域和薄弱环节支持 助力宏观经济“开门稳”

面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，积极落实“六稳”“六保”特别是保市场主体要求，持续提升信贷结构与国家战略和经济发展目标的适配性。

积极助力稳增长，持续加大信贷与投资力度。人民币贷款新增9085亿元，增速5.44%。线上信贷持续发力，线上贷款余额2.47万亿元，增速15.5%。金融投资84863亿元，增长3.11%。

持续优化信贷结构调整，精准服务支持实体经济重点领域。聚焦现代产业体系建设，战略新兴产业、制造业、高技术制造业、数字经济核心产业贷款增速分别为14.6%、13.6%、24.3%、23%，均高于全行贷款平均增速。科创企业贷款余额6500亿元，新增767亿元，增速13.3%，高于全行7.6个百分点。专精特新“小巨人”企业贷款余额254.4亿元，新增57.9亿元，增速29.5%。积极响应适度超前开展基础设施建设投资部署，基础设施领域贷款新增1472.2亿元，增速5.1%。

践行惠企利民初心，助力普惠小微企业纾困减负。加大助企纾困支持力度，降低企业综合融资成本，新发放实体经济贷款利率和普惠型小微企业贷款利率持续下行。普惠型小微企业贷款余额1.6万亿元，新增2,799亿元，增速21.2%，贷款户232万户，新增41万户。

聚焦绿色转型发展重点，加快推进绿色金融业务发展。绿色信贷余额突破2万亿元，新增2500亿元以上。积极运用碳减排支持工具，加大对符合条件的碳减排项目支持力度。绿色租赁资产余额510亿元，占农银租赁全部租赁资产的67%，比年初提升2个百分点。

深入践行金融为民理念 积极履行社会责任

坚守金融为民初心，全力支持疫情防控，聚焦人民群众“急难愁盼”，以暖心金融服务积极履行大行担当。

持续提升民生金融服务能力。以客户为中心，手机银行获客持续领航市场，月活客户数达1.59亿户，新增622万户。场景金融建设加快推进，深耕校园、食堂、车主、涉农特色场景建设，全行高频场景数2.52万个，新增6,641个，增速35.7%；高频客户数1,395万户，新增165万户，增速13.4%。

积极助力医疗养老事业发展。医保电子凭证用户超4600万人，电子社保卡签发量4,707万张。打造覆盖客户全生命周期的养老财富管理品牌和业务体系，代销养老FOF基金86只，养老金受托总规模2404亿元，养老行业贷款余额40亿元。农银理财获得银保监会第二批养老理财试点资格。

全方位提供疫情防控金融服务。为疫情严重地区建立绿色通道，对上海、吉林等地个人贷款客户提供延期还款等政策支持。积极支持防疫物资生产供应，向医疗物资企业发放贷款709亿元。助力批发零售、餐饮等行业纾困发展，合计发放贷款2360亿元。护航货运物流和产业链供应链稳定，向交通行业客户发放贷款近1,500亿元。

对风险隐患实施精准拆弹 牢牢守住风险底线

前瞻应对复杂风险挑战，深入开展排查治理，逐项制定应对预案和措施，各类风险总体可控，资产质量持续改善。

精准化解重点领域信用风险。加强扎口管理，压实管贷责任，做好重点领域信用风险精准化解。资产质量保持稳定，风险抵补能力不断提高。不良贷款率1.41%，比年初下降0.02个百分点。不良发生率0.60%，同比下降0.73个百分点。

积极应对金融市场波动。稳妥应对市场环境变化，系统排查自营、代客市场类业务，做实资产穿透管理，严控风险敞口。农银理财已兑付的产品无一“破净”，一季度累计兑付客户收益超过79亿元。

不断加固IT系统及数据安全。持续加快容灾能力和网络安全防护体系建设，重要信息系统灾备建设完成率100%。不断完善系统和数据的支撑能力，全面提高全渠道客户服务协同响应。加快分布式核心系统建设，信息技术自主可控能力不断提升。

下一步，农业银行将坚持稳中求进工作总基调，持续强化乡村振兴和实体经济金融服务，保持信贷投放稳定增长和结构持续优化，统筹发展与风险防控，推动各项工作再上新台阶。

(责编：曹淼、李源)