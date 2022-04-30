新华社北京4月30日电（记者魏玉坤）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会4月30日发布数据，4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为47.4%，比上月下降2.1个百分点，制造业总体景气水平继续回落。

产需两端降幅加大。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，本轮疫情点多、面广、频发，部分企业减产停产。4月份，生产指数和新订单指数分别为44.4%和42.6%，比上月下降5.1和6.2个百分点，企业生产明显下降，市场需求继续走低。

统计数据显示，虽然制造业景气水平继续下行，但仍有部分行业运行总体平稳，其中保障基本民生的农副食品加工、食品及酒饮料精制茶，以及非金属矿物制品、铁路船舶航空航天设备等行业PMI均高于临界点，且生产经营活动预期指数位于55%以上较高景气区间。

采购经理指数（PMI），是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。

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