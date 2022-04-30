新华社北京4月30日电（记者温竞华）记者从中国科协获悉，中国科协、科技部日前联合发布通知，将于5月中旬至6月上旬在全国范围内联合开展2022年“全国科技工作者日”系列活动，旨在弘扬科学家精神，团结引导广大科技工作者厚植家国情怀、勇于创新争先。

今年的5月30日是第六个“全国科技工作者日”。通知提出，全国科技工作者日活动与全国科技活动周联动，将5月打造为科技工作者的节日。以多种方式开展特色活动，广泛宣传展现科技工作者风采；切实为一线科技工作者办实事，增强科技工作者职业荣誉感和获得感。

根据通知，全国科技活动周将延长至5月30日，闭幕式由上海迁至北京举办。组织科研机构和大学向社会开放时注重和科技工作者日活动相结合。组织网络科普大V座谈，积极引导科技工作者运用新媒体开展科普，强化优质网络科普资源供给。

中国科协、科技部还将会同有关部委联合发布首批“科学家精神教育基地”，在全国省会城市同步举办“党领导下的科学家”主题展巡展，积极组织开展科学家精神报告团进校园、“百馆千场万人科学家精神宣讲系列活动”等，线上线下讲好科学家故事，弘扬科学家精神。

此外，一系列志愿服务活动将聚焦推动解决科技工作者急难愁盼问题。如组织科技服务团依托“科创中国”试点城市深入开展科技助力经济发展系列活动；组织科技志愿者依托新时代文明实践中心等开展助力乡村振兴和公众科学文化素质提升系列活动；为科技工作者提供知识产权保护相关法律咨询服务；组织心理专家深入高校院所和科技企业，为科研人员提供心理健康咨询等。

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