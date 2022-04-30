人民网北京4月30日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，中小企业服务月活动将于2022年5月在全国开展，推动落实为中小企业纾困解难系列举措，推进“一起益企”中小企业服务行动、防范和化解拖欠中小企业账款专项行动、促进大中小企业融通创新“携手”行动、中小企业数字化转型行动，健全优质企业梯度培育体系，加强宣贯落实和检查评估，促进中小企业平稳健康发展。

据了解，活动以“纾困解难，助力发展”为主题，围绕中小企业复工复产、创新发展面临的困难和需求，聚焦中小企业在新一轮疫情冲击下的痛点、难点、堵点问题，通过部门横向协同、上下纵向联动、示范引领带动，动员各级政府相关部门、各行业协会（商会）和服务平台发挥各自资源优势，开展具有针对性、实效性、创新性的中小企业服务活动，营造中小企业发展良好环境，促进中小企业平稳健康发展。

工业和信息化部要求，各级中小企业主管部门要发挥本级促进中小企业发展工作协调机制作用，加强统筹协调，推动本地区各相关部门积极参与开展服务月活动；加强与各行业协会（商会）、有关互联网平台企业对接沟通，发挥社会各方面服务力量，共同开展好服务活动。

同时，通过委托服务、购买服务、志愿服务等方式调动各类服务机构的积极性，运用云计算、大数据、5G、人工智能等新一代信息技术和各级各类政策服务APP，创新服务手段，推动服务供给和需求的精准高效匹配。鼓励联合开展服务活动，打造服务品牌，形成服务合力，提升服务质量和水平。

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