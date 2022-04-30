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提升运输产业链自主能力 国内最大规模液化天然气运输船建造项目启动

2022年04月30日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）4月28日，中国海油、中国船舶等企业以“云签约”的形式签订了6艘液化天然气（LNG）运输船建造项目合同，加上今年1月初签订的6艘船舶建造合同，项目金额累计约160亿元，将开工建设12艘LNG运输船，是国内建造规模最大、投资最多的LNG船舶建造项目，计划于2024至2027年逐年交付使用。

据介绍，LNG运输船是在零下162摄氏度低温下运输LNG的专用船舶。本次签约新建的LNG运输船采用双燃料发动机，具有快速性能好、空船重量轻、综合能耗低、船岸兼容广、操控运维巧、液货处理系统与不同航线适配性强等特点，单船最大液化天然气装载量为17.4万立方米，汽化后将达1.08亿立方米天然气，可供北京全市居民生活用气约16天。

“本次新建的12艘液化天然气运输船将采用沪东中华船厂自主研发的、与中国海油共同优化的最新第五代LNG船型，可实现船舶油耗大幅下降，降低资源运输成本，碳排放量较国际海事组织（IMO）提出的要求超前15年，其他各项排放指标可以满足国际最严苛标准，船舶性能、环保指标、技术水平处于国际领先水平。”中国船舶沪东中华船厂总经理陈军表示。

业内人士认为，随着我国经济发展和“双碳”目标的推进，我国LNG进口量快速增长。LNG运输是连接海外LNG资源和国内用户的重要环节，提升LNG运输自主权是保障能源运输“大动脉”的关键举措。近年来，随着国产船舶规模的逐渐扩大，我国LNG运输产业链条中的“中国元素”不断增加，船东、操船、船级等环节实力均有较快提升。

“此次我们还将携手招商局集团和国际航运公司全程参与船舶建造、监造、管理和运营等环节，新船交付后由我们自主负责船舶调度和资源运输，将进一步提升我国对LNG运输全链条、全周期的自主掌控能力。”中国海油气电集团副总经理金淑萍表示。

(责编：申佳平、吕骞)

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