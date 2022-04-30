人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）“今年一季度，有色金属工业运行总体保持平稳，主要经济指标好于预期。”日前，在一季度有色金属工业运行情况新闻发布会上，中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星表示，一季度规上有色金属工业企业实现营业收入18550.8亿元，比去年同期增长24.4%，实现利润总额1012.6亿元，比去年同期增长56.1%。

有色金属生产方面，今年一季度，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长6.2%，比2021年一季度两年平均增速加快了2个百分点。其中，矿山采选企业同比增长13.1%，冶炼加工企业同比增长5.1%。一季度，10种常用有色金属产量为1617.3万吨，比去年同期增长0.9%；6种精矿金属量143.8万吨，比去年同期增长7.3%。

“今年一季度，10种有色金属日均产量同比、环比均为恢复性增长；分金属品种看，铜、铅、锌、锡、锑等冶炼产品产量比去年同期增长；从生产环节看，6种精矿及铜材产量比去年同期保持增长。”贾明星说。

固定资产投资方面，今年一季度，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长10.7%，与2021年一季度两年平均增速比加快7.1个百分点。其中，一季度民间完成有色金属固定资产投资比去年同期增长14.5%，增幅比同期有色金属工业固定资产投资增幅高3.8个百分点。

“经过几年下降后，有色金属工业固定资产投资2021年实现正增长，今年一季度增速比2021年一季度两年平均增速加快。其中，民间固定资产投资增加是拉动有色金属投资增长的重要因素。”他说。

谈及今年一季度有色金属价格走势，贾明星表示，总体来看，今年一季度国内外市场有色金属价格明显高于预期，国内外市场电解铝价格涨幅明显大于铜铅锌等金属价格涨幅，国际市场主要有色金属价格明显强于国内市场。同时，随着新能源汽车发展，以及各类储能设备的应用领域不断扩大，动力电池所需如镍、锂、钴及稀土等新能源金属的需求大幅增长，一季度这类金属品种的价格大幅度走高。

“今年一季度，主要有色金属进出口明显高于预期，铜精矿、未锻轧铜及铜材进口量保持增长；铝土矿进口量大幅度增长，未锻轧铝及铝材出口量大幅度增加；主要有色金属品种进出口额增幅明显大于进出口量增幅。”他说。

对于今年上半年有色金属产业运行走势，他表示，目前，随着国内各项稳增长政策的进一步落实，初步判断，今年上半年有色金属工业运行有望保持平稳向好态势。

“预计上半年有色金属工业增加值同比增幅在5%左右，10种有色金属产量增加到3300万吨以上，比去年同期增幅达到2%左右；规上有色金属企业实现利润在2000亿元左右，比去年同期增长20%左右；有色金属行业固定资产投资增幅有望维持在5%至8%之间；未锻轧铝及铝材等有色金属产品出口仍有望维持较快增长，但增幅可能会放缓。”贾明星说。

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