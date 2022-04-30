人民网北京4月30日电 （记者申佳平）据工业和信息化部公布的2022年一季度有色金属行业运行情况显示，受新能源产业需求增长、锂资源供应紧张等影响，一季度国内镍、钴、电池级碳酸锂均价分别为19万元/吨、52.5万元/吨、42.1万元/吨，同比上涨43.2%、54.4%、456%。

数据显示，2022年一季度，十种有色金属产量1617万吨，同比增长0.9%。铜、铅、锌产量分别为264.4万吨、181.1万吨、165.5万吨，同比增长6.1%、1.2%、0.7%，电解铝产量为963.3万吨，同比下降0.4%。

在价格方面，一季度大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为71672元/吨、22187元/吨、15440元/吨、25548元/吨，同比上涨14.4%、37%、0.6%、15.6%。受新能源产业需求增长、锂资源供应紧张等影响，一季度国内镍、钴、电池级碳酸锂均价分别为19万元/吨、52.5万元/吨、42.1万元/吨，同比上涨43.2%、54.4%、456%。

出口方面，一季度我国未锻轧铝及铝材出口162.8万吨，同比增长26.7%，出口金额64.8亿美元，同比增长65%。进口方面，一季度铜精矿进口635万吨，同比增长6.7%，进口金额138.3亿美元，同比增长12.7%；未锻轧铜及铜材进口147.3万吨，同比增长2.6%，进口金额121.7亿美元，同比增长22.2%。

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