原标题：苏宁易购发布2021年年度报告：经营稳健恢复，EBITDA持续为正

4月29日，苏宁易购发布2021年年度报告及2022年一季报。报告显示，在江苏省、南京市政府以及产业投资人的支持下，苏宁易购积极推进降本、提效、增收工作，从去年四季度开始，公司经营状况发生积极改善，恢复造血能力。去年四季度公司商品销售规模环比提升24.39%，11月、12月EBITDA(在息税折旧及摊销前利润基础上剔除非经营性现金流因素影响)连续转正。2022年一季度EBITDA继续为正，3月单月实现家电3C核心业务盈利。

分析人士指出，苏宁易购加速增收减亏，四季度业绩实现“V型反弹”，且今年一季度延续爬坡向上的积极态势，标志着苏宁易购正甩下历史包袱，重回稳健发展轨道。

据公告，2021年苏宁易购实现营业收入1389.04亿元，四季度商品销售规模环比提升24.39%，其中利润贡献权重最大的家电3C门店可比门店销售收入环比增长21.91%。公司11月、12月均实现了单月EBITDA盈利。2022年一季度EBITDA2.6亿，实现季度转正，3月单月实现家电3C核心业务盈利，一季度公司经营性现金净流入12.96亿元，并获得增量授信10.5亿元，有效补充了流动性，保障了经营的持续稳定。

2021年以来，苏宁易购进一步聚焦家电3C核心业务，围绕核心竞争力、提升经营效率。线下，强化店面模型升级、加强店面前端获客能力和场景、体验建设，截止2021年底拥有各类门店11,281家。线上，天猫苏宁易购旗舰店在四季度实现获利，苏宁易购主站也大幅减少亏损，并有望2022年实现盈利。

报告期内，公司零售云、易采云、社交云等增量业务快速发展，其中重点发力下沉市场的零售云全年新开门店2,678家，总量达到9,178家，并实现单季度GMV规模同比增长27%。

经营持续改善的同时，降本增效成果明显。公告显示，公司2021年全年总费用水平较2020年下降14.35%，四季度费用环比下降30.73%。扣除年度特别计提的相关资产减值准备、投资损失、递延所得税等因素的影响，四季度公司归属于上市公司股东的净利润为亏损12.18亿元，环比大幅减亏。2022年一季度总费用同比下降43.53%，归属于上市公司股东的净利润为亏损10.29亿元，亏损持续收窄。

2021年是苏宁易购发展历程中艰难的一年，经历了多重因素的影响，经营业绩承压。企业能够逐步企稳恢复经营，苏宁易购在财报中表示：应该感谢投资者对苏宁易购的理解和信任，感谢政府、产业合作伙伴对苏宁易购的支持；更感谢全体苏宁易购团队的坚守，无论在多大困难面前，“执着拼搏、永不言败”的企业精神一直激励鼓舞我们要走下去、要走出来，这也是公司始终能保持发展信心，用于重新起航的动能所在。

面向2022年发展，苏宁易购表示，将通过深化银企合作力度、加快资产盘活实现公司流动性进一步改善，持续强化商品供应链，全力加快经营修复，实现家电3C核心业务全年盈利。公告称，确保家电3C核心业务回归盈利轨道是全年的工作主线。同时，公司将积极推动零售云、易采云、社交云三个业务体系快速发展，实现在整体规模和盈利方面的突破。

为提升公司核心竞争力，苏宁易购进一步明确自身定位及服务升级战略。公告称，苏宁易购是一家为用户提供家庭场景解决方案的零售服务商。公司将基于用户家庭场景需求，构建细分场景运营能力、商品搭配组合能力、物流安装履约能力，从“买家电到苏宁”升级为“定制家庭场景到苏宁”，打造差异化优势。

作为零售服务商，苏宁易购的服务能力既面向C端用户，为不同偏好的用户提供最符合需求、最具性价比的产品；也面向上游的品牌企业，打造更专业的品牌塑造提升能力和新产品的高效推广能力，提升经营效益。在家电家装一体化趋势下，苏宁易购还将面向大量中小型家电零售企业提供涵盖商品供应链、零售运营、履约服务的一揽子服务产品，延展零售云的赛道和内涵。

根据公告，苏宁易购2022年将加快新型店面模型升级，7-8月推出“一号店”模型，试点后逐步推广，实现全国性的店面升级目标。苏宁易购也将在电商业务中完善用户全渠道体验服务，在知识内容、设计参与、场景体验、交易达成、履约服务等环节实现线上线下融合互补，进一步形成苏宁易购的独有心智。

苏宁易购表示，将全面突破大规模定制采购模式，实现业务规模和收入占比的大幅提升，2022年将率先在家电进行突破，全渠道定制采购目标占比15%-20%。为匹配业务经营调整，2022年苏宁易购将加强组织自驱力建设，完善责权利匹配，强化激励体系建设，进一步对区域终端放权授权，提升战区化组织的灵活性。同时，公司也将加强1200工程及人才梯队建设，大胆提拔任用优秀年轻干部，对于重点专业性岗位引入更资深的中高层，持续完善公司的能力结构与专业结构，支持战略的有效落地。

行业人士指出，从四季度、一季度数据来看，苏宁易购经营基本面逐步向好，随着公司进一步战略聚焦、明确业务规划，策略得当，有望加速回归应有的市场地位。

(责编：曹淼、李源)