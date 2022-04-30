人民网北京4月30日电 （记者申佳平）日前，有微博网友发帖曝光一批冒充北上广城市资讯的博主，虽然这些账号显示在北上广吃喝玩乐，但其IP显示发帖地址却在湖南。根据相关截图，全国多个号称“本地吃喝玩乐”资讯微博账号的IP地址均在湖南。

图片来源：新浪微博截图。

据了解，为维护网络传播秩序，进一步打击仿冒搬运、造谣传谣等行为，微信“ 微信珊瑚安全”于4月29日发布公告表示，微信公众平台将显示用户发布内容时的IP属地，境内账号展示到省（自治区、直辖市），境外账号展示到国家（地区），账号IP属地以运营商提供信息为准，用户暂时无法主动开启或关闭相关展示。该功能将于近日进行测试，后续将根据测试情况陆续对用户开放。

目前，包括微博、今日头条、抖音、知乎、小红书等平台已纷纷上线显示“IP属地”功能，用户在发送内容或发表评论时将会展示IP属地。

图片来源：微信“微信珊瑚安全”公众号

4月28日，微博全量开放评论展示发评IP属地小尾巴功能，上线“个人主页一级页面展示IP属地”功能，在用户的评论内容以及个人主页等页面展示IP属地。平台会根据用户近期发博、发评论和投票的IP属地来判定账号所属的地区，国内用户将显示到省份/地区，国外用户显示到国家，并且该功能为强制开启，用户无法主动关闭。据介绍，这主要是为了减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，确保传播内容的真实、透明。

(责编：申佳平、吕骞)