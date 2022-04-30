4月29日，荣盛发展发布2021年报显示，2021年，荣盛发展通过公益捐赠、助力乡村振兴、探索绿色发展等方式实现更多社会效益，展现了企业的责任与担当。

荣盛发展方面表示，该公司从成立之初就以“创造财富、服务社会、培育人才、报效国家”为企业宗旨，在逾20年的企业发展历程中始终将教育、环保、乡村脱贫与灾害救助作为承担社会责任和投身公益事业的重要内容。

助力乡村振兴方面，据介绍，继2020年顺利完成“精准扶贫”工作后，2021年荣盛发展积极贯彻落实“乡村振兴”各项举措。2021年4月，河北省召开脱贫攻坚总结表彰大会，荣盛发展荣获全省脱贫攻坚先进集体。

此外，面对反复无常的新冠肺炎疫情，全国各地的专业医务人员投身一线，竭力阻止疫情的传播。除了他们，还有许许多多的基层工作者们，在大家足不出户自我隔离的时候，冲锋在疫情防控的最前线。为了感谢基层工作者们的无畏付出，荣盛发展全国各地分公司多次向项目所在地政府、学校、派出所、社区等工作人员捐献物资，共抗疫情。

2021年荣盛发展旗下酒店多次参与抗疫、冬奥等专项行动。疫情期间，荣盛康旅下辖酒店共计接待疫情相关工作人员（援石医护人员、援鄂医护人员等）共计460人。各酒店做足准备，为英雄们的隔离生活作好保障。客房及酒店公区严格消毒，整洁舒适的单人房间，齐全的生活用品保证了隔离人员的休息环境。荣盛康旅默默传递着爱与守护，切实践行着社会责任。

绿色低碳方面，2021年，荣盛积极响应各地政府大力发展装配式建筑的实施意见，践行绿色低碳发展理念，在济南、徐州、苏州、嘉兴、邯郸等地的项目推行装配式建筑技术，积极推动住宅产业化的发展。采用装配式混凝土结构后，现场原始现浇作业极少，既可以大量减少建筑垃圾、废水、有害气体及粉尘排放，又可以降低建筑噪音，真正做到健康不扰民，实现低碳发展。

(责编：曹淼、李源)