4月30日午间，由中国航天科技集团有限公司一院抓总研制的长征十一号运载火箭在我国海域，以“一箭五星”的方式成功将长光卫星技术有限公司研制的吉林一号高分系列卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。至此，长征十一号运载火箭已连续取得10次陆地发射和3次海上发射圆满成功，创造了13连胜的成绩。

随着型号技术成熟度不断提高，长征十一号运载火箭年发射能力不断提升，目前已具备年产10发的生产能力，履约发射能力正稳步提高。据悉，2022年长征十一号运载火箭已拉开密集发射的大幕，全年总计安排5到8次发射任务，其中海上发射任务1到3次。（航天科技集团一院供图，摄影：史啸）

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