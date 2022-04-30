人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

长十一发射创13连胜成绩

2022年04月30日15:15 | 来源：新华社微博
小字号

4月30日午间，由中国航天科技集团有限公司一院抓总研制的长征十一号运载火箭在我国海域，以“一箭五星”的方式成功将长光卫星技术有限公司研制的吉林一号高分系列卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。至此，长征十一号运载火箭已连续取得10次陆地发射和3次海上发射圆满成功，创造了13连胜的成绩。

随着型号技术成熟度不断提高，长征十一号运载火箭年发射能力不断提升，目前已具备年产10发的生产能力，履约发射能力正稳步提高。据悉，2022年长征十一号运载火箭已拉开密集发射的大幕，全年总计安排5到8次发射任务，其中海上发射任务1到3次。（航天科技集团一院供图，摄影：史啸）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：4月份PMI降至47.4% 企业预期有望逐步改善
　　人民网北京4月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为47.4%、41.9%和42.7%，低于上月2.1、6.5和6.1个百分点，企业生产经营活动放缓，景气水平继续回落。 图片来源：国家统计局官网 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，制造业景气水平连续下降，主要呈现以下三方面特点： 一是产需两端降幅加大。…
中国载人航天工程办公室：空间站任务全面转入建造阶段
　　人民网北京4月30日电 （记者赵竹青）记者从中国载人航天工程办公室获悉，2022年4月29日，恰逢空间站核心舱入轨一周年，中国载人航天工程办公室在北京组织召开《空间站任务关键技术验证阶段评估报告》评审会，评估结果认为空间站任务关键技术验证阶段任务目标已全部实现，工程各系统已准备到位，具备转入空间站建造阶段条件。 空间站关键技术验证阶段，工程全线按计划圆满完成了长征五号B运载火箭首飞，核心舱、2艘载人飞船及2艘货运飞船共6次飞行任务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部