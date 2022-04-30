原标题：雅生活：营收规模突破140亿，业绩持续高质量增长

4月29日，雅生活集团发布2021年度业绩公告。公告显示，2021年度雅生活实现营收140.80亿元，同比增长40.4%；毛利38.69亿元，同比增长30.1%；净利润25.66亿元，同比增长30.1%；股东应占利润23.09亿元，同比增长31.6%。物业管理服务、业主增值服务、外延增值服务的收入分别是86.58亿元、18.67亿元、28.57亿元，较去年同期分别增长33.6%、77.3%和14.7%。城市服务板块共录得收入6.98亿元。

通过市场拓展、行业整合等多元化的增长来源，年内集团管理规模延续稳健增长。截至2021年末，雅生活在管面积达4.89亿平方米，同比增长1.14亿平方米；合约面积达6.63亿平方米，同比增长1.41亿平方米。其中，第三方项目的合约面积(含控股成员企业)达5.15亿平方米，同比增长33.0%，占总合约面积的77.7%，强劲的市场拓展能力将是未来雅生活规模增长的重要动力。此外，集团财务稳健，经营现金流为人民币26.45亿元，每股基本盈利1.67元，同比增长26.5%。

截至2021年末，雅生活在管项目达到4,143个。集团总在管面积达4.89亿平方米，同比增长1.14亿平方米，增长率为30.4%。按业态划分，住宅类占比42.5%，公共建筑占比44.9%，商业及其他占比12.6%，业态布局均衡，抗周期性强；按区域分布划分，34.5%位于长三角城市群，20.7%位于粤港澳大湾区，9.2%位于山东半岛城市群，7.9%位成渝城市群，其余分布于中国其他区域。集团总合约面积达到6.63亿平方米，同比增长1.41亿平方米，增长率为26.9%。其中来自雅居乐集团和绿地控股新增合约面积分别为500万平方米和770万平方米，第三方项目新增合约面积达1.28亿平方米。

作为集团规模增长的主要来源，雅生活的市场拓展兼顾规模和质量。年内拓展新增合约面积超6930万平方米(不含收并购)，近七成项目集中在一二线城市，千万级标杆项目逾50个，其中包括年化合同额超3000万元，服务面积达58万平方米的北京冬奥会配套场馆——崇礼太子城冰雪小镇项目，以及多个城市地标项目。

在市场协同作战方面也是成效显著。雅生活全国市场一盘棋，通过不断梳理整合细分市场经验及聚合优势，年内联动区域及成员企业，成功联合中标获取项目超120个，新增合约年化合同金额近亿元。

雅生活一直聚焦社区生活服务，大力发展市场化业务，并通过资本驱动、自营孵化、合作试点、跨界合作等方式，不断突破业务边界，打造雅生活收入增长第二曲线。年内，集团业主增值服务收入达18.67亿元，同比大幅增长77.3%，占总收入约13.2%，相比2020年占比提升了2.7%。

年内，雅生活与全国中高端家政品牌51家庭管家达成股权合作，从市场端、需求端、供应端全面发力，迅速开启全国化扩张。2021年，51家庭管家全年充值额突破1.2亿元，同比增长50%。

同时，雅生活积极响应居民日益增长的托育需求和国家的政策号召，自主孵化大湾区头部幼托品牌“乐鲸灵”，培育小区、家庭、企业三大场景的市场化服务能力，优化迭代商业模式，实现品牌规模快速扩张，目前已落地近50家门店。此外对社区零售、家装、租售等传统社商业务进行专业化改造，持续打造爆品，大幅提升业务密度。针对电梯维保、电梯广告及车场改造等强资源型业务，雅生活相继与金仕达、奥的斯等行业翘楚达成全国性战略级合作，打造从社区服务到社会服务的扩张模型。

自2020年战略转型为“智慧城市服务商”后，雅生活的城市服务布局在不断加速。在城市管理精细化背景下，雅生活紧抓市场机遇，以“城市发展”为切入点，聚焦城市空间管理、城市资源运营、社区协同治理、智慧城市体系搭建等综合性服务的探索，致力搭建涵盖成熟城市、新兴城区、乡镇三大领域的完整城市服务体系，打造全场景智慧城市服务平台。年内，城市服务板块收入达人民币6.98亿元，占总收入约5.0%。

(责编：曹淼、李源)