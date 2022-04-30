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全球拍天宫丨重量级“摄友”？拍天宫的行列里竟然有TA！

2022年04月30日16:32 | 来源：新华社解放军分社
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　　本以为天文望远镜是拍天宫界的“天花板”

　　透过镜头就能一窥中国空间站真容

　　没想到天外有天 “拍外有拍”

　　神舟十三号返回那天

　　一位重量级“摄友”横空出世——

　　没错

　　神舟十三号载人飞船上的相机

　　记录下了撤离时空间站组合体的样子

　　这机位 这距离

　　称得上是全球拍天宫VIP席了

　　不过 追星人一直以来也没闲着

　　毕竟地面上能拍出的精彩同框

　　天上可没有

2021年10月28日，中国空间站组合体飞越酒泉发射场上空，参与了神舟十三号任务的航天人同中国空间站“打招呼”。网友138****5923 提供

2022年3月27日晚，中国空间站组合体与当天15时59分撤离组合体的天舟二号货运飞船过境北京，留下和世界文化遗产天坛的“同框照”。邓忠 摄

2022年3月27日，中国空间站组合体与天舟二号货运飞船过境中国海洋大学上空。网友159****6797 提供

2022年3月28日，中国空间站组合体与天舟二号货运飞船过境中国海洋大学上空。新华社客户端网友3052995 提供

2022年4月23日，中国空间站组合体过境北京。新华社客户端网友3073186 提供

　　根据任务计划安排

　　5月发射天舟四号货运飞船

　　6月发射神舟十四号载人飞船

　　7月发射问天实验舱

　　10月发射梦天实验舱，完成中国空间站在轨建造

　　随后将发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船

　　届时

　　我们在太空里的家

　　定会更大 更宽敞 更明亮

　　出品：李学勇、陈凯星、邹声文

　　监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程

　　策划：李国利、黄庆华、孙伟、宋星光

　　文案：黄一宸、杨晓敏

　　编辑：胡碧霞、孔唯千、刘艺、张瑞杰

　　新华社解放军分社

　　新华社新媒体中心

　　中国载人航天工程办公室新闻宣传局

　　中国航天员中心

　　中国航天基金会

　　中国航天科工二院208所

　　联合出品

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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