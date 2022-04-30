本以为天文望远镜是拍天宫界的“天花板”

透过镜头就能一窥中国空间站真容

没想到天外有天 “拍外有拍”

神舟十三号返回那天

一位重量级“摄友”横空出世——

没错

神舟十三号载人飞船上的相机

记录下了撤离时空间站组合体的样子

这机位 这距离

称得上是全球拍天宫VIP席了

不过 追星人一直以来也没闲着

毕竟地面上能拍出的精彩同框

天上可没有

2021年10月28日，中国空间站组合体飞越酒泉发射场上空，参与了神舟十三号任务的航天人同中国空间站“打招呼”。网友138****5923 提供

2022年3月27日晚，中国空间站组合体与当天15时59分撤离组合体的天舟二号货运飞船过境北京，留下和世界文化遗产天坛的“同框照”。邓忠 摄

2022年3月27日，中国空间站组合体与天舟二号货运飞船过境中国海洋大学上空。网友159****6797 提供

2022年3月28日，中国空间站组合体与天舟二号货运飞船过境中国海洋大学上空。新华社客户端网友3052995 提供

2022年4月23日，中国空间站组合体过境北京。新华社客户端网友3073186 提供

根据任务计划安排

5月发射天舟四号货运飞船

6月发射神舟十四号载人飞船

7月发射问天实验舱

10月发射梦天实验舱，完成中国空间站在轨建造

随后将发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船

届时

我们在太空里的家

定会更大 更宽敞 更明亮

出品：李学勇、陈凯星、邹声文

监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程

策划：李国利、黄庆华、孙伟、宋星光

文案：黄一宸、杨晓敏

编辑：胡碧霞、孔唯千、刘艺、张瑞杰

新华社解放军分社

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中国载人航天工程办公室新闻宣传局

中国航天员中心

中国航天基金会

中国航天科工二院208所

联合出品

(责编：宋心蕊、杨光宇)