新华社北京4月30日电 题：努力实现全年经济社会发展预期目标——国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕谈扎实稳住经济

新华社记者安蓓、魏玉坤

今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，我国经济运行总体实现平稳开局。当前，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。

全年经济社会发展目标任务能否实现？将采取哪些政策举措稳住经济、稳住市场主体？新华社记者采访了国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕。

有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展目标任务

问：如何看待当前经济运行的特征与挑战？

答：一季度经济总体平稳，发展形势符合预期。从国内生产总值、物价、就业、国际收支这四大宏观经济指标看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，较去年四季度提高0.8个百分点；居民消费价格同比上涨1.1%；城镇新增就业285万人，全国城镇调查失业率平均为5.5%；外汇储备稳定在3.2万亿美元左右。

近期，受疫情点多、面广、频发的影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更为突出，新的下行压力进一步加大。但这种冲击影响是阶段性的、暂时的。随着各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应逐步显现，预计我国经济将很快回归正常轨道。

我国经济持续恢复发展的良好态势不会改变，支撑高质量发展的生产要素条件不会改变，经济韧性强、潜力足、回旋余地大、长期向好的基本面不会改变，有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展目标任务。

稳增长合力正在加快形成

问：宏观经济大盘能稳住吗？

答：要充分认识并切实用好我国经济发展的多方面比较优势和有利条件。

从发展基础看，去年我国经济规模突破110万亿元，人均GDP突破8万元，超过世界平均水平。今年一季度，面对内外部风险挑战，实现4.8%的增速，为全年经济继续平稳运行打下较好基础。

从供给潜力看，我国产业结构持续调整优化，产业链供应链韧性不断增强，产业体系完备的优势继续彰显。同时，煤炭优质产能加快释放，前期“缺电”等供给制约问题明显缓解，促进国民经济循环进一步畅通。

从内需空间看，扩大内需战略积极推进，一季度内需对经济增长的贡献率达96.3%；一季度居民收入增速快于GDP增速，有利于推动消费持续恢复；适度超前开展基础设施投资，投资增速较快回升。

从政策环境看，今年宏观政策发力适当靠前，新的组合式税费支持政策加快出台实施，企业综合融资成本总体稳中有降，稳增长合力正在加快形成。同时，重点领域改革累积效应持续显现，进一步激发经济发展的内生动力活力。

宏观政策重点从五方面发力

问：宏观政策将如何发力？

答：下一步，要按照党中央、国务院的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦当前经济运行中的突出问题，继续做好“六稳”“六保”工作，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标。

一是加大宏观政策调节力度。把稳增长放在更加突出的位置，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快落实已经确定的政策。积极应对超预期变化，抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，着力稳定宏观经济大盘。

二是全力扩大国内需求。发挥有效投资关键作用，全面加强基础设施建设，加大网络型基础设施、产业升级基础设施、城市和农业农村基础设施、国家安全基础设施等领域投资力度；加快中央预算内投资和专项债券发行使用进度，强化土地、用能、环评等要素保障，推动项目尽早开工和顺利实施；促进社会投资健康发展。

加力应对疫情对消费的影响，发挥消费对经济循环的牵引带动作用，落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施，着力促进汽车等重点领域消费，切实稳住消费基本盘。

同时，持续提升贸易自由化便利化水平，加快发展外贸新业态新模式，推动外贸促稳提质。

三是切实稳住市场主体。深入推进振作工业经济运行、推动工业高质量发展的举措，落实促进服务业领域困难行业恢复发展的政策措施，加大对受疫情严重冲击的行业、中小微企业、个体工商户的纾困帮扶力度，细化实化已确定的财税金融支持政策。研究采取更大力度举措，尽最大可能推动服务业企业开张营业。

四是打通产业链供应链堵点卡点。采取“点对点”帮扶措施，确保受疫情影响严重的关键环节、重点企业运行安全。扎实抓好春耕生产和农资保供稳价，着力稳定粮食生产。继续做好能源供应保障，发挥煤炭主体能源作用，充分释放先进产能，推动煤电机组节能减排改造、灵活性改造、供热改造。持续做好物流运行监测调度，确保交通骨干网络、港口等有序运行，积极协调畅通末端微循环，加强重点物资、民生物资物流保障。

五是坚决守好社会民生底线。积极稳定和扩大就业，落实好针对特困行业的缓缴养老、失业、工伤保险费等政策，支持高校毕业生就业创业，稳定和扩大招聘规模，加强对困难群体的就业援助和就业帮扶。千方百计做好重要民生商品保供稳价工作，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，织密扎牢社会保障安全网。

努力实现一、二季度平稳接续

问：当前，物流不畅、产业链供应链运行受阻尚未完全缓解，市场主体仍面临较大困难，如何解决？

答：坚持全国一盘棋，综合施策确保物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运行。

着力推动打通物流堵点卡点，全力保障生产生活物资供应和产业链供应链稳定。一是畅通“国字号”物流设施。协调国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、示范物流园区发挥示范引领作用，全力保障医疗防控物资、民生物资和重要生产物资的中转、分拨和运输畅通。二是督促各地加快建设并用好应急物资中转接驳站，保障各类重要生产生活物资能进能出、快进快出，有效打通疫情管控条件下的物流通道。三是推动解决地方、企业反映的痛点难点。加强重点地区春耕化肥、中央储备粮油等物资物流保障，确保不误春耕农时，保障粮食安全。

当前工业生产承压、服务业困难情况尚未得到有效缓解，一些市场主体受到严重冲击，一些地方物流过度管控现象仍然存在，一些重点区域末端配送尚未完全恢复。下一步，将针对突出困难加大纾困保障力度，着力打通产业链供应链堵点卡点，促进工业经济平稳运行和提质升级，努力实现一、二季度平稳接续。

一是大力推动已出台政策落地见效。高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓紧落实工业、服务业等领域相关政策措施，切实落实好群众高度关注的房租减免、防疫消杀补贴等扶持措施，同时研究采取更大力度举措，尽最大可能推动工业和服务业企业生产营业。

二是强化经济运行监测和政策跟踪问效。针对形势变化，研究储备政策措施。指导各部门、各地方主动对接市场主体推动政策尽快落地执行，对落实不到位的部门或地方，加强督促指导和通报。

三是“点线面”结合做好物流保通保畅。在“点”上，“一事一协调”，及时推动解决地方、企业反映的物流受阻问题。在“线”上，确保交通物流大动脉畅通，积极协调畅通末端微循环，推动经济血脉正常运行。在“面”上，加强重点物资、民生物资物流保障，统筹推进疫情防控和复工复产。

(责编：杨光宇、岳弘彬)