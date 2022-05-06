新华社拉萨5月6日电 题：特写：珠峰科考“寻宝人”

新华社记者田金文、白少波、李键

5月初，珠峰脚下风雪频仍。海拔5200米的大本营，来了一群“寻宝人”。每天天一亮，他们就从帐篷出发，拿着铲子、镐，以及各种大小形制的容器，走向冰川、荒野和一条条小河寻找看不见的“宝贝”。

“巅峰使命”珠峰科考正在进行，这支“寻宝人”队伍来自兰州大学泛第三极环境中心。作为此次珠峰科考的冰川微生物科考分队，他们负责收集肉眼看不见的微生物样本，分析珠峰地区的生态环境状况。

科研人员在珠峰地区采集土样（4月30日摄）。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

“我们这个工作看起来就像‘挖宝’。”科考队员、兰州大学博士生汪文强说，他们需要在珠峰不同海拔高度下，采集冰、雪、大气、土壤、径流、湖泊等不同环境中的微生物样品。

队员们穿着红色冲锋衣，戴着厚厚的帽子、手套，走出帐篷，哈着白气，开始了一天的工作。从海拔5200米到6500米，都有这支科考队队员们的身影。

珠峰地区高寒缺氧，虽然已经入夏，但是冰川融水汇流的河水，依然冰冷刺骨。在河流里采集水体样品需要提前一天把容器放入河中，等待一天后再捞出，才能完成采样和水体监测。带着团队在东绒布冰川区域采集水样的张蔚珍研究员告诉记者，采到的水样要抓紧做好遮光，不然阳光一照射，工作就白做了。

在东绒布冰川区域，科研人员正在进行微生物指标水样采集（4月30日摄）。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

珠峰地区风云变幻、气象万千。每天，科考队员们都要早起顶着寒风外出采样，午饭就简单吃点提前备好的面包、饼干，直到天黑才返回珠峰大本营。

大本营夜深人静时，他们还在抓紧处理采集回来的样品。科考队员刘阳说：“需要在48小时内完成对水体样品中细菌、病毒等生物的过滤和固定。”

科研人员正在提取冰川融水里的微生物（4月30日摄）。 新华社记者 孙非 摄

“如果不及时固定，水体中的微生物群落结构和病毒特征会发生很大变化，影响实验结果。”刘阳对记者说道。

“我们团队专注于微生物初级生产力的测定，将得到珠峰冰川径流初级生产力的第一手资料，对评估珠峰径流碳汇潜力具有重要意义。”张蔚珍说。

根据考察计划，冰川微生物科考分队预计在5月20日左右完成本次考察任务，珠峰冰川微生物的奇妙世界不久将被“寻宝人”掀开神秘面纱。

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