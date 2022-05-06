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人民银行：房地产开发贷款环比多增 个人住房贷款利率回落

2022年05月06日16:11 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者罗知之）人民银行今日发布了2022年一季度金融机构贷款投向统计报告。数据显示，一季度末，金融机构人民币各项贷款余额201.01万亿元，同比增长11.4%；一季度人民币贷款增加8.34万亿元，同比多增6636亿元。报告提到，房地产开发贷款环比多增，个人住房贷款利率回落。

企事业单位贷款稳步增长，新发放企业贷款利率处于较低水平。2022年一季度末，本外币企事业单位贷款余额129.83万亿元，同比增长11.8%，增速比上年末高0.8个百分点；一季度增加7.25万亿元，同比多增1.69万亿元。3月份，新发放企业贷款利率为4.37%，比年初和上年同期分别低8和19个基点。

工业中长期贷款增速较高，基础设施业中长期贷款增速平稳。2022年一季度末，本外币工业中长期贷款余额14.39万亿元，同比增长20.7%，增速比各项贷款高9.7个百分点，比上年末低1.9个百分点；一季度增加9409亿元，同比多增249亿元。其中，重工业中长期贷款余额12.32万亿元，同比增长19.7%，增速比上年末低1.8个百分点；轻工业中长期贷款余额2.07万亿元，同比增长27.1%，增速比上年末低2个百分点。

绿色贷款保持高速增长。2022年一季度末，本外币绿色贷款余额18.07万亿元，同比增长38.6%，比上年末高5.6个百分点，高于各项贷款增速27.6个百分点，一季度增加2.05万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为7.79和4.22万亿元，合计占绿色贷款的66.5%。

房地产开发贷款环比多增，个人住房贷款利率回落。2022年一季度末，房地产开发贷款余额12.56万亿元，同比下降0.4个百分点，增速比上年末低1.3个百分点；一季度增加2900亿元，比上年四季度多增4414亿元。个人住房贷款余额38.84万亿元，同比增长8.9%，增速比上年末低2.3个百分点。3月份，新发放个人住房贷款利率为5.42%，比年初低17个基点。

住户贷款增速减缓，消费贷款利率大幅下降。2022年一季度末，本外币住户经营性贷款余额17.1万亿元，同比增长16%，比上年末低3.1个百分点；一季度增加8887亿元，同比少增2414亿元。住户其他消费性贷款（不含个人住房贷款）余额16.42万亿元，同比增长7.1%，增速比上年末低2.4个百分点；一季度减少1502亿元，同比少增3585亿元。3月份，新发放住户其他消费贷款利率为7.68%，比年初和上年同期分别低67和41个基点。

(责编：罗知之、吕骞)

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