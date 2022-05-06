新华社深圳5月6日电 题：“五一”多地发放消费券 持续提振还需协同发力

新华社记者

“五一”假期，全国多地创新形式，发放各类消费券，推动消费市场复苏。记者在深圳、桂林、福州、绵阳等地走访发现，实体商超人气有所回升，线上零售增长较为明显，产生了一定的“乘数效应”。但要持续发挥消费牵引拉动作用，仍需统筹兼顾，短期和长期结合，线上与线下结合，进一步放大政策协同效应。

多地创新形式“发券”提振消费

文旅“大礼包”、消费券“全家桶”、绿色节能消费券……“五一”期间，全国多地创新形式发放消费券，涵盖品类丰富。

5月2日，在位于深圳著名商区欢乐海岸的八合里餐厅，消费者排起了长龙，“我在网上抢了一张满200元减80元的餐饮消费券，买单时发现平台上有该商家的满减代金券，又省了40元，非常划算。”消费者李女士开心地说。

据了解，深圳自“五一”起，通过美团、京东等平台陆续发放5亿元消费券，涉及购物、餐饮、文体旅游、数字人民币红包等方面。

在四川省绵阳市，政府部门、金融机构等联合出资1000万元，全市300余家商户让利约9000万元。“从4月29日到5月4日，百盛在绵阳发放消费券479万元。我们还组织了多个品牌特卖和单品特卖活动。”百盛集团四川区总经理吴蕾说。

广西多地推出惠民旅游活动，如桂林推出了“广西人游广西”区内促销活动，并通过新媒体渠道销售“1元抢购天门山”“19.9元游冠岩”“26.6元探芦笛岩”“59元夜游两江四湖”等产品。

一些地方读书休闲、运动健身等升级类消费需求加快释放。深圳发放1000万元文体旅游消费券，其中专门针对健身行业设置了“满200元减100元”的消费券。深圳普拉达健身管理有限公司副总裁潘华兵介绍，“五一”假期该公司在全市的14个营业门店客流均出现了不同程度的增长，部分门店增长超过50%。

发挥“乘数效应”动能初显

国泰君安研报显示，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心；另一方面通过对商家的间接补贴，增加商家短期收入、缓解疫情期间经营压力。

美团自4月28日发放首轮超75万张“乐购深圳”消费券，已被领取完毕。截至5月4日，通过此次消费券带来的交易金额超过3500万元。

“从4月28日到5月4日，我们有个别单店的用券量超过2700单，交易金额约66万元，提升比较明显。”八合里牛肉火锅欢乐海岸店店长韦永达说。

深圳市商务局自5月1日起还推出“消费电子和家电购置补贴”活动，消费者购买相关电器数码产品，每人累计最高补贴2000元。统计数据显示，4月30日至5月4日，深圳市消费电子和家电行业销售额同比增长超过30%，各大零售门店总体客流同比增长超过40%，参与活动的零售企业销售额均实现大幅增长。

“五一”期间，重庆观音桥商圈的一家百货商场收银台前排起长龙，不少消费者在得知数字人民币支付落地重庆后，纷纷向现场的银行和商场工作人员进行咨询。“五一”假期首日，该商场实现营业额约300万元，其中受理数字人民币交易1000余笔，金额约80万元。

广西汽车协会数据显示，在“五一”期间汽车赠券活动刺激下，重点企业日均汽车销售量比3月增长16.9%。

业内专家表示，消费券具有一定的“乘数效应”，每投放1元的消费券，可产生2至3倍的直接消费乘数，各地通过创新形式“派券促销”，一定程度上激发了消费动能，扩大了内需，促进了经济复苏。

持续提振消费仍需多措并举

当前国内疫情反复、国际局势多变等突发因素超出预期，对居民消费带来影响。近日召开的中共中央政治局会议强调“要全力扩大国内需求”“要发挥消费对经济循环的牵引带动作用”。

业内专家表示，消费券使用门槛较低，作为一种专用券和经济政策工具，是应对疫情影响、促进消费扩容提质的有力手段，但消费券实际撬动消费效果与适用品类、特定日期等因素相关，且不能跨省使用，有一定的局限性，要激活国内大市场，形成经济发展稳定的拉动力，仍需多措并举，持续做好消费“牵引”。

各地也在加快落地新的促消费举措。

江西5月1日启动2022年大宗商品消费季，以汽车、家电、成品油为切入点，开展形式多样的优惠活动，持续至7月31日，通过财政支持、企业优惠、平台让利等渠道，各类优惠叠加达20亿元。

山东出台《新兴消费扩容2022年行动计划》，通过加快发展直播电商、做强首店首发经济、支持发展零售新业态等，积极促进新兴消费发展……

国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王念认为，本轮促消费政策强调统筹发力、系统谋划，体现出短期和长期相结合、线上和线下相结合、重点和短板相结合等特征，将进一步放大政策协同效应。

“一方面，与以往促消费政策相比，本次政策着力点更加精准，围绕汽车、家电等重点大宗消费指出明确政策鼓励方向；另一方面，兼顾长期目标导向，更加强调协同发力、远近兼顾，顺应线上消费、‘智慧+’消费等消费升级趋势。同时将促消费与扩大投资、深化改革等结合起来。”王念说。（记者王丰、雷嘉兴、张超群、林善传）

(责编：杨光宇、牛镛)