人民网北京5月6日电 （记者余璐）为全面介绍我国海洋灾害及海平面变化的影响情况，积极采取有效措施保障沿海地区经济社会高质量可持续发展，近日，自然资源部海洋预警监测司发布2021年《中国海洋灾害公报》和《中国海平面公报》。

2021年中国海洋灾害呈现哪些特点？2021年中国海平面上升及主要影响状况如何？我国采取了哪些措施应对海洋灾害？自然资源部相关负责人进行了解读。

自然资源部相关负责人表示，2021年海洋灾情呈现三个特点：一是与近10年相比，2021年海洋灾害直接经济损失和死亡失踪人口均低于平均值，分别为平均值的36%和62%。二是造成直接经济损失最重的灾种依然是风暴潮灾害，占总直接经济损失的80%，造成人员死亡失踪最多的是海浪灾害，占总死亡失踪人口的93%。三是灾害影响区域相对集中，浙江省和辽宁省受灾最为严重，两地直接经济损失占总直接经济损失的60%。

“2021年，中国沿海海平面较常年高84毫米，为1980年以来最高。”上述负责人介绍，1980年至2021年，中国沿海海平面上升速率为3.4毫米/年；1993年至2021年，沿海海平面上升速率为4.0毫米/年，高于同时段全球平均水平3.3毫米/年。

据介绍，全球海平面上升主要由气候变暖导致的海水增温膨胀、陆地冰川和极地冰盖融化等因素造成。全球海平面上升具有区域差异，西太平洋海平面上升速率相对较大，中国沿海位于该区域中。

“中国沿海海平面还与局地的区域水文气象要素变化等密切相关。此外，地面沉降也会造成局地海平面相对上升。”自然资源部相关负责人说。

我国采取了哪些措施应对海洋灾害？近年来，我国扎实推进自然灾害防治工程，在海洋灾害防御方面取得积极进展。一方面，实施海岸带保护修复工程，加强红树林等生态系统保护修复，充分发挥生态系统防潮御浪、固堤护岸等减灾功能，促进生态减灾协同增效，提升抵御风暴潮等海洋灾害的能力。发布海岸带保护修复工程系列标准，为规范实施海岸带保护修复工程提供科学指导。另一方面，统筹推进全国海洋灾害风险普查，制修订风险评估、调查评估等10余项技术规范；建设满足国家省市县四级应用的海洋灾害风险普查信息系统，支撑普查数据采集、质检、汇交、共享等工作；全国11个沿海省、自治区、直辖市调查类任务已基本完成，通过普查信息系统汇交数据6万余条，为普查工作顺利推进提供了数据支撑。

同时，强化海洋观测网业务化运行管理。一是推进国家海洋综合试验场建设，确立国家海洋综合试验场省部共建模式；自然资源部与山东省共建的国家海洋综合试验场（威海）投入业务运行，服务近30家单位，完成了50余项海上试验测试。二是新增8个岸基海洋观测站点，新布放各类浮潜标4套，开展我国首艘3000吨级海洋破冰调查船优化设计。三是国家全球海洋立体观测网运行平稳，2021年海洋站（点）实时观测数据传输到报率达98.7%，浮标数据到报率达93%，地方海洋观测资料入网站点数据的数值有效性超过95%。

此外，持续提升海洋预警报能力。一是重点解决海洋预报“卡脖子”问题，新一代具有完全自主知识产权的海洋数值预报系统投入运行，针对风暴潮、海啸、海浪等海洋灾害预警报的准确率和时效性均得到有效提升。二是推动全国海洋智能网格预报业务发展，印发《海洋智能网格预报业务“十四五”总体建设方案》，推动全国海洋预报业务精细化、智能化协同发展。三是加强海洋预警报产品准确性检验评估，明确风暴潮、海浪、潮汐等21种海洋预警报产品检验标准和要求，进一步提升预报产品质量和水平。

海洋领域应对气候变化工作进一步加强。自然资源部相关负责人表示，我国开展了海平面变化影响调查。分析气候变化背景下全球及中国近海海洋气候状况和变化趋势，发布《中国气候变化海洋蓝皮书（2021）》。海洋气候动力集合预测系统投入业务化应用。

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