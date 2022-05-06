人民网北京5月6日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，近日，2021年《中国海洋灾害公报》和《中国海平面公报》发布。

《中国海洋灾害公报》显示：2021年，我国海洋灾害以风暴潮、海浪和海冰灾害为主，共造成直接经济损失307087.38万元，死亡失踪28人。与近十年（2012年至2021年）相比，2021年海洋灾害直接经济损失和死亡失踪人口均低于平均值，分别为平均值的36%和62%。

2021年，我国沿海共发生风暴潮过程16次（统计范围为达到蓝色及以上预警级别的风暴潮过程），9次造成灾害，直接经济损失246738.22万元。我国近海共发生有效波高4.0米（含）以上的灾害性海浪过程35次，其中台风浪11次，冷空气浪和气旋浪24次。我国海域共发现赤潮58次，累计面积23277平方千米。其中，有毒赤潮1次，累计面积21平方千米；有害赤潮24次，累计面积10273平方千米。2021年4月至8月，绿潮灾害继续影响我国黄海海域，最大分布面积61898平方千米，最大覆盖面积1746平方千米，均为历史最高值。全年我国未发生海啸灾害。

《中国海平面公报》显示：中国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势。1980年至2021年，中国沿海海平面上升速率为3.4毫米/年，高于同时段全球平均水平。2021年，中国沿海海平面较常年高84毫米，为1980年以来最高。过去十年（2012年至2021年）中国沿海海平面均处于近四十年来高位。

2021年，中国沿海海平面变化区域特征明显，与常年相比，渤海、黄海、东海和南海沿海海平面分别高118毫米、88毫米、80毫米和50毫米。与2020年相比，渤海和黄海沿海海平面分别上升32毫米和28毫米，东海沿海海平面基本持平，南海沿海海平面下降18毫米。

高海平面加剧沿海地区灾害影响。2021年，风暴潮和滨海城市洪涝主要发生在季节海平面较高的7月至10月，其中浙江、辽宁和海南等沿海受影响较重。与2020年相比，长江口和钱塘江口咸潮入侵程度总体加重，珠江口咸潮入侵次数和影响天数增加；辽宁、河北、福建和海南沿海部分监测岸段海岸侵蚀加剧；辽宁、河北和江苏沿海局部地区海水入侵范围加大。

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