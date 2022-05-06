新华社北京5月6日电（记者谢希瑶、王雨萧）当前，全球需求趋弱，我国外贸发展外部环境趋紧，增长势头放缓压力较大。对此，商务部将围绕“保、抓、强、促、增”稳外贸。

这是商务部副部长盛秋平日前接受新华社记者采访时介绍的。

盛秋平指出，我国外贸发展挑战与机遇并存。从挑战看，国际经济复苏脆弱乏力，主要经济体货币政策收缩通胀加剧，产业链供应链不畅，原材料价格高企，企业经营压力上升。从机遇看，我国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变。

盛秋平表示，下一步，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持问题导向，立足当前、着眼长远，重点做好五方面工作。

“保”就是保畅通，保障外贸领域生产流通稳定，确定重点外贸企业等名录并在生产、物流、用工方面予以保障，“一企一策”解决重点外贸企业实际困难。

“抓”就是抓订单，着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口，支持中小微企业参加境外展会，指导企业用好自贸协定，用足用好出口信用保险政策。

“强”就是强支持，加大财税金融支持力度，加大对中小微外贸企业信贷投放，推动扩大保单融资规模，提升外贸企业应对汇率风险能力，积极稳妥推进人民币跨境贸易结算。

“促”就是促创新，鼓励运用新技术新模式，加快壮大跨境电商等新业态新模式。着力推动服务贸易创新发展，制定全国版跨境服务贸易负面清单，建设国家服务贸易创新发展示范区，做大做强数字服务、特色服务等出口基地，发挥好服贸会等展会平台作用，培育服务贸易新增长点。

“增”就是增动力，推动外贸转型升级基地高质量发展，大力发展数字贸易、绿色贸易。发挥大型骨干外贸企业带动作用，推动中小企业走“专精特新”道路。鼓励发展同线同标同质产品，推动内外贸一体化。

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