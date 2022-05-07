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我国首次实现浅层风精细预报保障天舟四号船箭组合体转运

2022年05月07日21:37 | 来源：新华网
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　　新华社海南文昌5月7日电（李国利、何玲）5月7日，天舟四号和长征七号船箭组合体转运至发射区，由西昌卫星发射中心技术部气象团队研发的关键区域浅层风预报保障系统，为船箭组合体安全转运提供了技术保障支持。

　　这是我国首次实现浅层风精细预报保障重大航天发射任务。这一系统可根据最新气象资料实时处理生成转运区域浅层风可视化预报产品，通过立体形象的流体力学仿真图像和一目了然的风力风向变化参数，实时向指挥部和工作人员推送气象预报信息，从而为组合体转运提供技术保障。

　　据了解，浅层风是指从地表至距离地表100米高度之间的风，风速和风向受下垫面环境和周边高大建筑物影响而剧烈变化，对火箭的垂直转运影响巨大。

　　“火箭在转运时并没有加注燃料，一旦风速过大，火箭很可能因为‘身轻’而失去平衡发生危险。”西昌卫星发射中心技术部气象系统工程师张晓杰介绍说，浅层风随高度的变化在内陆平原地区不大，在滨海地区则会加剧，对浅层风实现精细预报是发射场气象预报保障的一项难题。

　　2018年，文昌航天发射场浅层风预报技术研究作为载人航天工程重点项目立项实施。经过多年努力创新，张晓杰所在的气象团队研发出关键区域浅层风预报保障系统，实现了场区浅层风定量化、可视化、精细化预报。2022年4月26日，项目顺利通过终审验收。

　　“这一技术在天舟四号船箭组合体转运过程中表现出色，转运现场发回的风场监测数据验证了我们的预报精度达到1米以内，对于提升文昌航天发射场航天发射气象预报保障能力意义重大。”西昌卫星发射中心高级工程师杨道勇介绍说。

(责编：白宇、胡永秋)

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