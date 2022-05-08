原标题：“浦发信用卡58微笑节”倾情上线，让民生保障更加温暖人心

5月8日是世界微笑日，又称国际微笑日。秉持着服务消费者美好生活宗旨，浦发信用卡将这天定为“浦发信用卡58微笑节”。本届“浦发信用卡58微笑节”以“微笑由心，温暖随行”为主题，通过“坚韧、温暖、勇毅”的实际行动，在特殊时期推出系列惠民举措与便民服务，以此回馈客户、保障业务，由内而外齐心协力、微笑以对，将微笑的正能量向全社会传递。

微笑大使，逆风而行

着眼当下特殊时期，商户面临着经营挑战，民众在居家过程中也遇到了诸多情形。浦发信用卡充分发挥金融专长，以温暖、优质、高效的金融服务，时刻待命、全力以赴助力打赢防控阻击战。

一方面，发挥数字化先行优势，确保在特殊时期客户服务不中断；另一方面发挥本土金融主力军的作用，多措并举服务客户的金融需求。防控期间，浦发银行信用卡迅速组建4支队伍逆风而行，并肩奋斗。队员们始终以乐观向上的心态、专业专注的态度服务客户，热情饱满地坚守在岗位上，全身心保障广大商户和客户的需求，用实际行动展现特殊时期的奉献与担当。

浦发信用卡不仅安排突击队员紧急留守在职场，同时结合居家远程办公、多个职场补位等方式确保金融服务不间断，积极通过自助渠道、机器人等手段“多管齐下”弥补人力空缺，以数字化、科技化赋能消费交易，做客户身边便捷的消费金融工具。浦发信用卡也时刻践行着“树德立信”的品牌内涵，以饱满的精神状态投入到抗击逆境、服务客户的大潮中。

与此同时，“浦发信用卡58微笑节”期间，浦发信用卡内部还将开展一系列特别活动，涵盖“微笑大使”形象代言、主题直播、微笑口罩H5画报、“微笑故事汇”征集等丰富形式，以此展现浦发信用卡一往无前、微笑服务的精神面貌。

微笑礼遇，温暖相伴

除了为消费者提供金融保障之外，浦发信用卡也尽己所能最大限度地保障消费权益，持续打造有温度、高质量的普惠金融服务，以此助力线上消费，聚焦客户需求，不断满足大众对美好生活的向往，完成品牌价值传递。

在本次“浦发信用卡58微笑节”中，浦发信用卡通过四重优质活动送达温暖回馈，致力于为客户提供更为实惠的金融礼遇。其中包括“超6红包”之微笑特别日，为持卡人准备最高580元刷卡金的微笑专属奖励；在分期“微笑礼”中，持卡人可随机领取5.8元、58元、580元 3种面值不等的账单分期优惠券；更有66生活商城和多元商城活动，不仅推出了58微笑日66折价格购物专区，还有机会在多元商城赢取刷卡金奖励；值得一提的是，持卡人成功报名并消费享6倍积分，可获得最高58000额外赠送积分。可见，浦发信用卡凭借金融服务美好生活的初心，在特殊时期坚守金融担当，精心设置每一场用心到位的活动提振消费，让福利满满的“微笑”礼遇始终与客户相伴。

浦发信用卡本着用微笑传递力量、用金融服务社会的愿景与初心，通过“浦发信用卡58微笑节”的契机凝心聚力、共克时艰，展现金融责任与担当。对内，号召浦发信用卡员工微笑面对困难挑战，真正做到服从大局、扎实工作，组织志愿者投身战疫一线，用爱心与奉献展现了大无畏的服务精神；对外，坚持以客户为中心、并通过产品服务创新提供高质量的活动福利，用温暖的服务让金融更有温度。

在此次攻坚战中，浦发信用卡以真诚为桥梁，以温暖为纽带，持续保障民生服务，用温暖的金融实践触达客户的心灵。浦发信用卡与客户共同见证，通过微笑，能够汇聚起非比寻常、感染人心的力量；也更加坚信，万众一心，以微笑面对挑战，用扎实稳妥的每一个脚步迎接美好生活。

(责编：董童、李源)