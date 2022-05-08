企业复工复产遇到资金困难怎么办？在5月8日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，中国人民银行上海总部党委委员、总行金融消费权益保护局局长余文建介绍：为做好金融支持复工复产工作，人民银行上海总部根据相关政策文件精神，于日前制定出台了《关于进一步做好金融支持疫情防控和经济社会发展工作的指导意见》，共包括7个方面20条具体措施。其中，在信贷支持方面重点是三条：

第一是增强信贷总量增长的稳定性。本次疫情以来，上海市各金融机构努力克服疫情管控影响，实施线上办理、免申即享等便利化措施，有效缓解相关市场主体的融资困难，确保金融服务不断档。目前，上海市已陆续发布复工复产企业“白名单”，人民银行上海总部将推动金融机构加快对接，运用好降准释放的长期资金，引导金融机构扩大贷款投放，加大复工复产金融支持力度。

第二是加大对普惠群体的信贷支持。重点是加大对受疫情影响较大的住宿餐饮、批发零售、文化旅游等接触型服务业及其他有前景但受疫情影响暂遇困难行业的支持力度，特别是要运用支农支小再贷款，加大普惠小微信用贷款的投放力度，引导金融机构提升信用贷款和首贷户比重，支持市场主体复工复产。

第三是强化重点领域的金融服务。主要是发挥好结构性货币政策工具精准直达的作用，引导金融机构加大对企业科技开发和技术改造的支持力度，保障电力等能源稳定供应，有效满足物流航运循环畅通的融资需求。

余文建说，捷诺生物和海优威是上海首批666家复工复产“白名单”中的重点科创企业，捷诺生物主要生产新冠核酸检测试剂盒，海优威是光伏产业链核心原材料重点工业企业，面对复工复产中的资金需求，工商银行启动信贷审批快速响应机制，为上述两家企业各提供了5000万元专项流动资金贷款，有力保障了企业的复工复产。申能集团旗下的吴泾第二发电厂2号机组计划利用高温亚临界技术进行升级改造，我们及时推动其与建设银行进行对接，成功获得4.8亿元、12年期的资金支持。这三笔信贷资金都将获得人民银行科技创新再贷款和煤炭清洁高效利用专项再贷款支持，从而使获贷企业获得相对较低成本的银行贷款。

(责编：牛镛、杨光宇)