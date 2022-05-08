近期，上海银保监局出台了15项惠民保企的举措，目前政策落地情况怎么样？在5月8日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海银保监局党委委员、副局长曹光群予以回应。

曹光群介绍，为全力以赴支持疫情防控和复工复产，4月20日，上海银保监局印发《关于坚持人民至上 做好金融支持抗疫和复工复产工作的通知》，总的原则是四句话：“特事特办急事急办、应贷尽贷应续尽续、能减则减能让则让、能保则保能赔则赔”，根本目的是“让金融行业一份利、保实体经济百业兴”。同时，自今年3月底以来，由上海银保监局主要负责同志带队的40余人团队24小时驻局值守，调度指导上海市银行保险金融机构统筹抓好疫情防控和金融服务工作，有力推进各项金融政策落地执行。

一是针对部分企业和市民“增贷款”和“降成本”的诉求，要求做到应贷尽贷。一方面，加大信贷投放，满足抗疫和复工复产资金需求。要求银行机构对于有发展前景、信誉良好但暂时流动资金受困的企业，不抽贷、不断贷、不压贷。截至今年一季度末，上海市主要大中型中资银行普惠贷款余额超过6400亿元，同比增长30%。另一方面，鼓励减费让利，降低综合融资成本。对小微企业和受疫情严重影响的人群，鼓励采取息费减免、保险赠送等方式，让市场主体切身感受金融让利。目前，上海普惠型小微企业贷款利率约4.96%，为全国最低地区之一。

二是针对部分企业和市民“还款难”“续贷难”的现状，要求做到应续尽续。一方面大力推进无缝续贷行动，稳定企业融资预期。要求银行按照“零门槛申请、零费用办理、零周期续贷”原则，支持中小微企业无缝续贷。今年一季度，上海中资商业银行通过无还本续贷、随借随还等方式，累计投放无缝续贷1992亿元，其中无还本续贷同比增长109%。比如，上海一家法人银行与担保公司合作，在一天内完成线上签约、核保到无还本续贷的全过程，解决了企业的“燃眉之急”。另一方面，实施贷款延后还款行动，加大金融纾困力度。今年一季度，上海中资商业银行对困难企业实施延后还款超过81亿元，累计为2万多笔个人住房按揭贷款提供了延后还款服务。

三是针对市场“保供应”“保通畅”的诉求，要求急事急办开辟“绿色通道”。上海银保监局要求银行保险机构做好对货运物流和货车司机的金融服务。截至今年4月末，主要中资商业银行对货运司机和货运物流小微企业信贷余额280亿元，较年初增长12.4%。比如，上海一家银行推出“商车贷”产品，为长途物流卡车司机、城市配送经营者等群体购买经营性用车提供资金支持，首期设立100亿专项信贷额度。同时，针对货车司机、快递小哥等岗位人群，上海保险机构开发意外伤害保险产品，解决其后顾之忧。

四是针对企业和市民对“便利度”“数字化”的期盼，要求特事特办提供线上服务。一方面，建立复工复产纾困协调和监测机制。要求银行保险机构将支持抗疫和复工复产作为今年重点任务，实行“一把手”负责制，纳入年度考核。同时，上海银保监局加强跟踪监督，统计信贷投放、无缝续贷、减费让利情况，监测400余万个企业银行账户资金进出情况，保护“钱袋子”安全。另一方面，力推数字金融发展。通过网络银行、手机银行、云柜面等方式，妥善解决疫情期间工资发放等民生问题。此外，将根据上海市疫情防控情况，指导银行保险网点有序恢复营业，更好满足企业和市民的金融需求。

五是针对部分企业和市民“保障少”“赔付难”的顾虑，要求能保则保能赔则赔。鼓励保险机构开发设计责任更广、价格更低、覆盖更全的普惠保险，并通过减费让利、延后保费缴纳时间、扩展新冠肺炎责任等方式，加强减负惠企，加大赔付力度，支持上海企业和人群渡过难关，发挥保险“稳定器”和“减震器”作用。

曹光群介绍，本轮疫情期间，在沪保险公司在2700余款保险产品上扩展新冠责任，覆盖参保人数500余万人，目前涉疫保险赔付金额已超3400万元。比如，为全市医务工作者无偿提供专属保险保障，保额超过1500亿元。

(责编：牛镛、杨光宇)