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上海两座在建地铁车站恢复施工

2022年05月08日20:23 | 来源：人民日报客户端
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5月5日，上海轨道交通13号线西延伸纪翟路站和18号线二期长江西路站工地在沉寂了一个月左右后，大型挖机设备再次隆隆启动，渣土车辆循环出入，恢复了往日繁忙的作业场景。

复工的这两处车站工地，是列入上海市重大工程建筑工地复工复产“白名单”（第一批）的轨道交通工程项目。上海轨道交通建设遵循“首重防疫、确保安全、兼顾需求、有序推进”的原则，严格按照《复工复产工作指引》各项要求，严而有序推进轨交工地复工复产管理工作。

为尽最大努力减少疫情对年度总体计划的影响，上海地铁建设集团制订了《上海轨道交通工程建设复工复产的保障措施》《上海轨道交通建设工程复工复产工作方案》等文件，形成25条保障举措，在疫情控得住、安全保得住的前提下追赶进度。

在前期18号线一期江浦路站4号口率先复工的基础上，新增13号线西延伸纪翟路站、18号线二期长江西路站两处在建项目作为第一批重大工程复工复产项目。同时，17号线西延伸线、23号线一期江川东路站、10号线上海动物园综合客运交通枢纽等15处工程项目也已列入后续批次复工复产项目。

目前，上海轨道交通不少建设者在现场闭环驻守已经一个多月，新一批复工员工正入驻公司和工地，有序推进项目复工。

(责编：牛镛、杨光宇)

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